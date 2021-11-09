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【輝瑞疫苗】料在美申請授權 放寬所有成人打加強劑

環球社會熱點 13:04 2021/11/09

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美國早前批准65歲人士等群體接種輝瑞疫苗加強劑，接種進度理想。美國聯邦政府官員透露，輝瑞預計將會向美國監管機構申請緊急使用授權，放寬所有成人接種輝瑞疫苗加強劑。

美國放寬入境限制 機場上演感人重逢 【下一頁】

美國FDA於9月批准完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗滿6個月的特定人群，包括65歲及以上人士、在高危環境工作的成人、患有糖尿病等成年長期病患者接種加強劑。

美媒報道，拜登（Joe Biden）政府官員於周一（8日）透露，輝瑞公司預計會向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，向所有18歲或以上人士提供輝瑞加強劑。

美國總統拜登8月中曾經預計，美國所有成人都可接種加強劑。至於輝瑞周一表示，公司未有公布關於會否申請加強劑授權的最新消息。

美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增 【下一頁】

至於完成接種Moderna疫苗的美國人，接種加強劑的條件與接種輝瑞疫苗者一致。而接種單劑式強生（Johnson & Johnson）疫苗滿兩個月的人，就已符合條件接種加強劑。

美國有超過2,400萬、即12.4%已完成接種疫苗的合資格民眾，已經接種加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲

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