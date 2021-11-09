香港聯合國教科文組織和平中心與　二十多個社區和私營夥伴合作，促進討論“教育的未來”

香港聯合國教科文組織協會和平中心(“香港聯合國教科文組織和平中心”)，宣布將於 2021 年 11 月 10 日在香港舉辦第二屆 “教育的未來”論壇(“論壇”)，並公佈演講者和合作機構。

這個跨界別論壇是我們社區對聯合國教科文組織 (UNESCO) “教育的未來”全球倡議的回應。該倡議旨在促進討論和辯論，收集學生、家長、教育工作者、商業人士和廣大公眾等不同持份者的意見，集思廣益，一同重新構想如何通過知識和學習去塑造人類的未來；並使我們的教育系統能幫助我們駕馭和應對複雜而不確定的未來。

今年論壇的主題是“後疫情時代教育與未來工作的交叉點”，我們將探討各樣主題，包括：

• 負責任教育以維持可持續發展

• 工作與生活的融合、技能提升／再培訓、和身心健康

• 公私營合作以配合工作環境之轉變

• 職業專才教育

• 在“新常態”世界中學習

社會主要持份者無論是父母還是公司管理層都非常關心上述問題。為了更了解香港的各種觀點，香港聯合國教科文組織和平中心邀請了 1,000 多名受訪者進行問卷調查。受訪者認為身心健康和可持續性應該是未來教育的核心部分，而“和平”更應被推重。調查還發現，受訪者認為目前教育系統教授的技能，與他們所需技能存在頗大落差。更多調查結果將在論壇上分享。

來自公共部門和私營機構的名譽顧問和演講者應邀參加本年論壇的討論。包括 程介明教授 (香港大學名譽教授)； 范耀鈞教授, BBS, JP(香港科技大學經濟系兼職教授)； 方奕展先生 (香港家庭學校合作事宜委員會主席)； 曹秀芳教授 (香港高等教育科技學院 (THEi) 校長)； 雷添良先生 SBS, JP (教育統籌委員會主席及證券及期貨事務監察委員會主席); 以及 孟淑娟女士 (亞洲協會香港中心行政總監)。完整的名譽顧問、演講者名單、合作機構和論壇詳情請見：https://peacecentres.unesco.org.hk/zh/教育的未來論壇2021/

論壇詳情：

日期：11月10日（星期三）

時間：2pm-6pm（香港時間）

語言：僅英語

形式：網上活動，需要提前登記



關於香港聯合國教科文組織協會和平中心

香港聯合國教科文組織協會(UNESCO Hong Kong Association,以下簡稱協會) 以通過教育丶科學丶文化與傳播，促進可持續發展目標及國際間交流。協會是中國聯合國教科文組織協會全國聯合會成員機構，以及聯合國全球契約組織地區報告成員。香港聯合國教科文組織協會是根據香港稅務條例第88條成立之註冊慈善機構。 (註冊編號：91/10053) 了解更多：http://unesco.hk/

香港聯合國教科文組織協會和平中心（UNESCO Hong Kong Association Glocal Peace Centre/香港聯合國教科文組織和平中心）是香港聯合國教科文組織協會的一個項目。項目於2018年啟動，得到學校和教育機構、外交使團、國際服務組織、社區和商業協會以及企業的支持。其一年一度的和平締造者文化慶典活動吸引了來自中國國內、澳門、印度、歐洲的和平締造者以及居住在香港的不同國家的國民。了解更多：http://peacecentre.unesco.org.hk/

關於“教育的未來”

聯合國教科文組織於 2019 年在紐約發起了“教育的未來”倡議，以重新構想知識和學習如何在日益複雜、不確定和不穩定的背景下塑造人類的未來。展望 2050 年及以後，“教育的未來”倡議旨在重新構想教育和知識如何為全球共同利益做出貢獻。了解更多：https://en.unesco.org/futuresofeducation



（資料由客戶提供）

