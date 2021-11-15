後疫情時代　企業如何先做到「修身、齊家」？

疫情對全球經濟的影響已毋需再述。但疾風知勁草，有些企業可能從始一蹶不振，有些卻可轉危為機，為疫情後的新格局打下基礎。展望將來，未雨綢繆已不是再紙上談兵，而是具有實際影響的戰略部署。



那麼，一間企業的抗「逆」能力又可以在甚麼地方體現呢？古代賢哲以「修身、齊家」作為入門標準，而一家企業能否做到「修身、齊家」，那就要看它是如何對待及裝備員工了。



其身正 不令而行



菲利普莫里斯國際的企業人才及文化部門主管（中國、港澳及新加坡市場）Andrew Chang在談及公司在這一方面的政策時指：「一個能處處為僱員著想的企業，亦往往能達到更具持續性的營運效益。以現在很多人都有討論的在家工作為例，即便在疫情發生之前，菲利普莫里斯香港已引入彈性上班時間以及星期五半天工作等等政策，讓同事可在適當的自由度下工作，其效率反而更高。



「故此，當我們於2021年正式落實彈性工作安排，讓員工可每週選擇兩天在家工作時，大家都清楚並歡迎這項政策。這並非一朝一夕的成果，而是我們一直堅持給予員工絕對信心，不拘泥於既定工作模式，反而讓我們可以更靈活應對不同情況，在顧及員工需要的同時維持商業競爭力。」



欲明人者先自明



與此同時，菲利普莫里斯多年來致力推廣職場平權，務求締造一個多元共融（Diversity and Inclusion）的工作環境。例如在同工同酬議題上，公司積極參與由獨立第三方機構平等薪酬基金會（EQUAL-SALARY Foundation）發起的認證計劃，於2015年成為全球首間獲得認證的跨國公司，並接受計劃審視至今。另外，公司亦制訂目標，希望女性管理層佔比可達百分之四十，例如在香港，此項指標已超過半數，遠高於全球乃至香港整體水平。



Andrew續指：「僱員僱主之間從來不是一個靜態的勞資關係，企業愈能夠投放資源在塑造職場文化及員工培訓上，員工就愈會投桃報李。我們深信，任何一間公司都須要盡力保障職場平權，而一個多元的工作團隊亦是公司鼓勵創新思維及可持續性的關鍵。故此，現今的投資者愈來愈重視企業社會責任，除了因為這是我們的義務，亦因為這個方針對長遠發展有莫大裨益。我們希望首先做到易位而處，為員工設計兼具彈性及公平性的工作環境。事實亦證明，只有打好堅實的根基，才能面對未來的任何挑戰。」

▲ 菲利普莫里斯國際的企業人才及文化部門主管（中國、港澳及新加坡市場）Andrew Chang



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