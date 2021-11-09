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【騰訊700】騰訊加碼「職業里程碑」員工福利　入職15年可提前退休

Hot Talk 12:43 2021/11/09

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【騰訊700】騰訊加碼「職業里程碑」員工福利　入職15年可提前退休

內地互聯網企業員工近年漸對員工權益、職場文化發聲，騰訊 （00700） 據報今日公布新「職業里程碑」關懷方案，由以往在員工入職騰訊「1年、10年、20年」可獲獎勵後，改為入職「1年、5年、10年、15年、20年、法定退休」6個時間點，向員工提供不同福利，當中入職騰訊15年的員工可變相提前退休。

據內媒引述方案，騰訊在員工入職1年、10年、20年，主要送出禮品作為為身份象徵或榮譽，而入職5年、15年、法定退休時，就提供更實質的保障和權益。

圖看騰訊員工「職業里程碑」福利

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騰訊周三放榜 季績前花旗先降目標價，可見【下一頁】

騰訊員工入職5年獲「長期健康保障」　15年可自主提前解鎖長期服務回饙

騰訊表示，騰訊員工入職5年可獲得「長期健康保障」，員工未來離職騰訊，仍可繼續持有並可保持購買時約定的條款不變。

當員工入職騰訊15年，可獲得「終身健康保障」以及「可自主提前解鎖長期服務回饋」。在原有5周年長期健康保障基礎上，提供終身健康保障的保險，而「可自主提前解鎖長期服務回饋」讓員工有新個人生涯規劃時，可主動申請解鎖「長期服務回饋權益」，權益執行標準參照騰訊推出的「退休福利」。

騰訊15年前員工僅3000人　最新達9.4萬人

若到達法定退休階段的騰訊員工，根據此前披露的退休方案，除了國家發放的社保養老金，還可同時享有由騰訊提供的定制紀念品、長期服務感謝金、退休榮譽金三項福利。

騰訊成立23年，參考過去年報資料，在15年前，騰訊於2006年底有3017名員工。換言之，騰訊至6月底9.4萬名集團員工，只有極少數比例目前能達到「提前退休」。

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編輯：麥德銘

港股 員工福利 職場文化 騰訊 騰訊控股（00700）

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