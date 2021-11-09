【內房危機】滙證指世茂2023年零增長、經營環境持續惡化　連降兩級兼目標價大劈六成

▲ 滙證下調世茂評級，由「買入」連降兩級至「減持」

世茂集團 （00813） 市傳與陸家嘴信託商討延期還款消息，滙豐證券指，雖然世茂及陸家嘴信託澄清合作出現，並未出現逾期或面臨延期還款事項，世茂亦指將會回購股份及債券，但消息難免會對世茂股價及債價有影響。世茂周二股價大跌8.7%，低見8.82元；中午收報8.87元，跌8.2%。

滙證下調世茂評級，由「買入」連降兩級至「減持」，目標價大削62%至8.6元，以反映世茂現時至2023年的經營前景及盈利持續惡化。

滙證指，即使撇開信貸情況，世茂早前二度調低全年銷售目標，再降低12%至2900億元人民幣，即按年下跌3%，反映世茂已跟隨萬科 （02202） 步伐，落入增長放緩的團隊，而且世茂項目自7月以來一直減價，意味世茂未來會面對毛利率的挑戰，可能令其喪失競爭力。

由於世茂合約銷售預測下調及毛利率下降，滙證調低世茂2021至2023年核心盈利增長3%至18%，意味2021年、2022年及2023年盈利增速將降至10%、3%及1%，而該行料世茂於2023年核心盈利增長將降至零。「若派息比率保持35%，世茂股息料同樣呈下降趨勢。」

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