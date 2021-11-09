  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】滙證指世茂2023年零增長、經營環境持續惡化　連降兩級兼目標價大劈六成

股市 12:39 2021/11/09

分享：

滙證下調世茂評級，由「買入」連降兩級至「減持」

世茂集團 （00813） 市傳與陸家嘴信託商討延期還款消息，滙豐證券指，雖然世茂及陸家嘴信託澄清合作出現，並未出現逾期或面臨延期還款事項，世茂亦指將會回購股份及債券，但消息難免會對世茂股價及債價有影響。世茂周二股價大跌8.7%，低見8.82元；中午收報8.87元，跌8.2%。

世茂多隻境內債急挫逾兩成【下一頁】

滙證下調世茂評級，由「買入」連降兩級至「減持」，目標價大削62%至8.6元，以反映世茂現時至2023年的經營前景及盈利持續惡化。

金管局據報要求銀行詳盡披露風險敞口【下一頁】

滙證指，即使撇開信貸情況，世茂早前二度調低全年銷售目標，再降低12%至2900億元人民幣，即按年下跌3%，反映世茂已跟隨萬科 （02202） 步伐，落入增長放緩的團隊，而且世茂項目自7月以來一直減價，意味世茂未來會面對毛利率的挑戰，可能令其喪失競爭力。

由於世茂合約銷售預測下調及毛利率下降，滙證調低世茂2021至2023年核心盈利增長3%至18%，意味2021年、2022年及2023年盈利增速將降至10%、3%及1%，而該行料世茂於2023年核心盈利增長將降至零。「若派息比率保持35%，世茂股息料同樣呈下降趨勢。」

更多【內房危機】消息

相關文章：【大行報告】瑞信連降三內房股評級　融創目標價大削四成、世茂合景泰富跌幅擴大

相關文章：【內房危機】國務院召開座談會研究內地樓市　佳兆業、萬科皆有參與

港股 大行報告 萬科企業（02202） 減持 目標價 回購 世茂集團（00813） 萬科 傳統經濟股

上一篇文章

【騰訊700】騰訊加碼「職業里程碑」員工福利　入職15年可提前退休

下一篇文章

【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月8日-12日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易
【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易
【美股期貨】道指期貨跌110點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌110點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」
【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」
【恒指夜期+ADR】夜期彈145點　中概教育股造好　北水走資逾15億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期彈145點　中概教育股造好　北水走資逾15億元（不斷更新）
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團
【bitcoin】比特幣重越65000美元　以太幣創新高
【bitcoin】比特幣重越65000美元　以太幣創新高
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款