▲ 【美團3690】紅杉資本沈南鵬出售7.8億元美團股份 另沽拼多多、達達

外電報道，紅杉中國負責人沈南鵬已經出售總額高達2.15億美元拼多多（美：PDD）、美團 （03690） 和達達快送（美：DADA）股票。據悉，沈南鵬出售數量最大的是美團股份。在10月25日，他通過一個家族投資工具以自己的名義賣出約1億美元美團股票。

報道指出，沈南鵬9月開始變現自己最有價值的股票，包括美團和拼多多，這似乎也是他首次披露出售這些公司股票。沈南鵬9月賣出過5500萬美元美團股票，這成為他當時最大的一筆個人股票出售交易，也是自美團IPO以來的第二次出售。

拼多多投資獲利逾85倍

從2017年，紅杉通過3輪私募融資向拼多多投資3.7億美元，平均每股買入價為1.22美元。根據美國證監會文件，沈南鵬及其家族投資工具9月8日開始出售28萬股價值近3000萬美元的拼多多股票，當時拼多多的股價為107美元。不到5年時間，帳面獲利超過85倍。拼多多2月份曾高見212元。值得一提的是，沈南鵬擔任拼多多董事，他有可能會繼續持有該公司股票。

另外，沈南鵬在9月份亦出售高達價值3000萬美元的達達股份。

自從10多年前創辦紅杉中國以來，沈南鵬已經將這家風投基金打造成中國最著名的投資機構。根據CB Insights的數據，該集團第三季度完成96筆交易，成為全世界最活躍的基金。

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