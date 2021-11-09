港股何時有運行　耀才譚智樂為你分析

美股三大指數再破頂，恒指今早高開後倒跌，未能承接升勢，今周的六中全會可利好港股？恒指未來數月走勢點睇？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）認為恒指短期未必可補回上季跌幅，但值搏率越跌越高，立即點擊收看／收聽詳細恒指走勢分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：通關在望-尋找經濟重啟概念股 騰訊業績-能否有力推升大市？（附time code）

Time code

00：00 - 大市今日焦點速覽

01：19 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：50 - 亞太股市早段市況速報

03：11 - 美股前景點睇？確認進入牛三階段

06：39 - 寬鬆防疫措施的國家較吸引資金流入

08：16 - 美股短綫樂觀 現追入有捱跌危機？

09：26 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：26 - 「六中全會」利好港股？值搏率高？

11：39 - 港股走勢點睇？第四季未必可補回跌幅

13：50 - 美股若調整港股或受惠

15：12 - 通關憧憬可持續？

18：12 - 通關概念股點揀？哪些可收集？

19：15 - 騰訊 （00700） 業績分析

22：35 - 港股開市前市況速報

22：52 - ET個股推介 - 九龍倉置業 （01997）

23：48 - 觀眾問股：美股炒二、三綫科技股 是否準備爆？

26：44 - 觀眾問股：希慎 （00014） 、恒隆 （00101） 可受惠通關？值得買入？

30：06 - 觀眾問股：Bitcoin、元宇宙概念股火岩 （01909） 可買入？

32：13 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 42元買入可加注？

34：24 - 觀眾問股：中遠海發 （02866） 1.8買入應沽？

36：08 - 航運股應守？

37：34 - 觀眾問股：有甚麼股份可趁短綫調整收集？推介科技龍頭

39：14 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨可溝貨？

41：18 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.1元持貨短綫要沽？

42：28 - 觀眾問股：永達汽車 （01669） 上望空間有多少？

43：32 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 業績前可買入？

45：17 - 觀眾問股：招商銀行 （01968） 現價可買入？

46：45 - 觀眾問股：雷蛇 （01337） 2.5元買入要止蝕？

47：46 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 短綫炒完？前景點睇？

49：53 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 18.1元追入幾時走？

51：29 - 觀眾問股：金斯瑞生物科技 （01548） 33.4元買入要止蝕？

52：34 - 觀眾問股：栢能集團 （01263） 可受惠元宇宙概念？

55：29 - 觀眾問股：京東 （09618） 264元可加注？

57：10 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 106元已買入 現價可再撈底？

59：49 - 恒指早段市況速覽

1：01：46 - 財經日誌提提你