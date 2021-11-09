  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】淺探體育用品股：李寧、361度、安踏、申洲國際，兼論美圖、小米

股市 13:00 2021/11/09

分享：

恒生指數中午收報24745點，跌17點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介李寧 （02331） ，另亦會分析美圖 （01357） 、361度 （01361） 、安踏 （02020） 、申洲 （02313） 、小米 （01810） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
02：01 – 美圖 （01357）    似造底
03：48 – 361度 （01361）    升多回調
04：58 – 安踏 （02020）    要升破140.00元始好
06：30 – 申洲 （02313）    升多回調
08：17 – 小米 （01810）    仍回調中
10：21 – 李寧 （02331）    似挑戰雙底頸綫
13：25 – 推介股表現記錄
14：07 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*

*逢周一晚上8時《ET財智Talk》為你深入淺出分析市場形勢*

港股 李寧（02331） 美圖公司（01357） 361度（01361） 安踏體育（02020） 申洲國際（02313） 小米集團－W（01810） 石鏡泉

上一篇文章

新秀麗1910大升後回吐　如何部署？

下一篇文章

濠賭股受惠通關憧憬　銀河娛樂027前景點睇？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易
【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易
【美股期貨】道指期貨跌110點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌110點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」
【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」
【恒指夜期+ADR】夜期彈145點　中概教育股造好　北水走資逾15億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期彈145點　中概教育股造好　北水走資逾15億元（不斷更新）
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團
【bitcoin】比特幣重越65000美元　以太幣創新高
【bitcoin】比特幣重越65000美元　以太幣創新高
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款