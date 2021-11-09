【石Sir午市閒談】淺探體育用品股：李寧、361度、安踏、申洲國際，兼論美圖、小米

恒生指數中午收報24745點，跌17點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介李寧 （02331） ，另亦會分析美圖 （01357） 、361度 （01361） 、安踏 （02020） 、申洲 （02313） 、小米 （01810） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：01 – 美圖 （01357） 似造底

03：48 – 361度 （01361） 升多回調

04：58 – 安踏 （02020） 要升破140.00元始好

06：30 – 申洲 （02313） 升多回調

08：17 – 小米 （01810） 仍回調中

10：21 – 李寧 （02331） 似挑戰雙底頸綫

13：25 – 推介股表現記錄

14：07 – 過去7日解答問題記錄

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