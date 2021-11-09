【澳洲航空業】雪梨機場出售　1360億賣給基礎設施投資集團

▲ 作為全球歷史最悠久丶並持續營運之一的機場的雪梨機場宣布，將以236億澳元（約1360億港元）的價格，出售予一間基礎設施投資集團。（法新社圖片）

封鎖20個月後，澳洲剛宣布重新開放國際邊境，作為全球歷史最悠久丶並持續營運之一的機場的雪梨機場就宣布，將以236億澳元（約1360億港元）的價格，出售予一間基礎設施投資集團。

【NFT商機】洋酒商踩入NFT界 19.5萬售限量陳年冧酒NFT

從雪梨機場的聲明可見，其董事會一致通過，將機場售予由基礎建設投資商、以及澳洲退休基金組成的「雪梨航空聯盟」（Sydney Aviation Alliance），並呼籲股東投票贊成出售。

雪梨航空聯盟近幾個月來連番出價，也因太低遭到拒絕，如今提出這個最新的收購價。雪梨機場主席David Gonski表示，「這是各方接觸數月後最後達成的結果，雪梨機場董事會相信，這個結果合理反映機場的長期價值。」

不過，雪梨機場能否成功出售，仍有多項條件限制，當中包括要獲得機場4分之3股東的批准、獨立專家的估價，以及歐盟和澳洲外國投資審查委員會（FIRB）的批准。

【再工業化】港產老字號工廠疫下銷量跌近半 堅持留港惟面臨3大難題

【另類體驗】 Airbnb夥《色慾都市》推出獨家體驗 180元入住主角Carrie公寓

責任編輯：李智美