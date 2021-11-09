白俄羅斯傳護送難民闖波蘭邊境 歐盟譴責兼考慮加強制裁 （第二版）

白俄羅斯曾被指放任難民進入歐盟國家，作為換取解除制裁的談判籌碼。日前白俄再被發現，出動邊境人員護送難民前往波蘭。波蘭周一（8日）表示，有數千名難民由白俄羅斯試圖進入波蘭邊境，因應白俄羅斯與波蘭邊境局勢，宣布從周二（9日）起，停止兩國接壤的邊境交通進入波蘭。

（第二版新增白俄羅斯及波蘭總理回應）

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英國《衛報》報稱，周一有影片顯示，白俄羅斯的邊境人員將約1,000名大部分來自中東的難民護送到波蘭邊境，打算讓他們從波蘭進入歐盟其他國家。波蘭安全部隊發言人扎林（Stanislaw Zaryn）稱，該批難民懷疑受白俄羅斯控制及指使闖入波蘭。

有白俄羅斯媒體所拍得影片顯示，當地邊防士兵在邊境城鎮Bruzgi帶領一班難民前往波蘭波德拉謝省（Podlaskie）。影片中波蘭士兵與難民對峙，有難民試圖穿過帶刺鐵絲網、或拆除邊境圍欄進入波蘭，據悉有波蘭士兵曾使用催淚彈驅散人群，期間更傳出槍聲，但無法證實是由白俄羅斯或波蘭士兵開槍。

由於白俄羅斯拒絕阻止難民原路折返，波蘭亦拒絕他們進入邊境，大批難民滯留在接壤邊境森林，他們在邊境地區搭起帳篷留守。

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波蘭政府發言人周一表示，目前有約3至4,000名難民在白俄羅斯與波蘭邊界聚集，預料有逾1萬人試圖越過波蘭邊境。波蘭當局因應邊境形勢，宣布由周二起暫停所有接壤白俄羅斯邊境的交通。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）譴責白俄羅斯放任難民湧入歐盟國家，並表明考慮擴大對白俄羅斯制裁，呼籲白俄羅斯立即停止相關行為，強烈將難民置於政治目的是不可接受。

聯合國難民署（UNHCR）亦在Twttier發文，形容白俄羅斯及波蘭邊境形勢使人深感擔憂，強調必須停止以難民作政治目的，呼籲白俄羅斯暫停將難民置於危險之中。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周二（9日）發聲，指邊境危機威脅整個歐盟安全。

白俄羅斯國防部同日亦發表聲明，否認波蘭指，白俄羅斯有份協助難民闖進入該國邊境，強調波蘭指控毫無根據，亦無事實證明。白俄羅斯國防部續指，波蘭在未有事先通知情況下，向邊境地區額外部署1萬名士兵，加劇當地緊張局勢，違反聯合安全協議。根據協議，所有超過6,000名士兵部署的任務，都要有觀察員在場。

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責任編輯：郭麗明