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白俄羅斯傳護送難民闖波蘭邊境 歐盟譴責兼考慮加強制裁

環球經濟金融 12:17 2021/11/09

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白俄羅斯曾被指放任難民進入歐盟國家，作為換取解除制裁的談判籌碼。日前白俄再被發現，出動邊境人員護送難民前往波蘭。波蘭周一（8日）表示，有數千名難民由白俄羅斯試圖進入波蘭邊境，因應白俄羅斯與波蘭邊境局勢，宣布從周二（9日）起，停止兩國接壤的邊境交通進入波蘭。

英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議 【下一頁】

英國《衛報》報稱，周一有影片顯示，白俄羅斯的邊境人員將約1,000名大部分來自中東的難民護送到波蘭邊境，打算讓他們從波蘭進入歐盟其他國家。波蘭安全部隊發言人扎林（Stanislaw Zaryn）稱，該批難民懷疑受白俄羅斯控制及指使闖入波蘭。

有白俄羅斯媒體所拍得影片顯示，當地邊防士兵在邊境城鎮Bruzgi帶領一班難民前往波蘭波德拉謝省（Podlaskie）。影片中波蘭士兵與難民對峙，有難民試圖穿過帶刺鐵絲網、或拆除邊境圍欄進入波蘭，據悉有波蘭士兵曾使用催淚彈驅散人群，期間更傳出槍聲，但無法證實是由白俄羅斯或波蘭士兵開槍。

由於白俄羅斯拒絕阻止難民原路折返，波蘭亦拒絕他們進入邊境，大批難民滯留在接壤邊境森林，他們在邊境地區搭起帳篷留守。

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俄羅斯停工一周 仍日增4.1萬確診創新高 【下一頁】

波蘭政府發言人周一表示，目前有約3至4,000名難民在白俄羅斯與波蘭邊界聚集，預料有逾1萬人試圖越過波蘭邊境。波蘭當局因應邊境形勢，宣布由周二起暫停所有接壤白俄羅斯邊境的交通。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）譴責白俄羅斯放任難民湧入歐盟國家，並表明考慮擴大對白俄羅斯制裁，呼籲白俄羅斯立即停止相關行為，強烈將難民置於政治目的是不可接受。

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責任編輯：郭麗明

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