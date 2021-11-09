越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在英國格拉斯哥舉行，多國派遣代表出席。有越南與會高層被發現，完成Cop26行程前往倫敦在馬克思墓前獻花後，於當地著名餐廳享用高價美食，行徑引來越南民眾不滿，被質疑過分奢侈。

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網紅廚師Salt Bae在倫敦開設的Nusr-Et餐廳，屬當地定價高昂的餐廳之一。網上流傳帖文顯示，蘇林（To Lam）在內等4人最後一共消費逾3.7萬英鎊（約39萬港元）。

根據Salt Bae在TikTok官方帳戶發布的影片顯示，Salt Bae親自餵蘇林享用一塊牛扒，蘇林更豎起拇指稱讚，但影片目前已被刪除。英國媒體《獨立報》報道，蘇林剛參加完COP26會議，並在倫敦的馬克思（Karl Marx）墓前獻花。

網上流傳影片

蘇林大口享用一份標價1,450英鎊（約1.5萬港元）的「金箔牛扒」，價錢甚至高於蘇林月薪。據悉，若不計算津貼，蘇林月薪介乎442英鎊（約4,668港元）至590英鎊（約6,231港元）。目前尚未清楚最後埋單者身份，但蘇林行為已在越南引來廣泛批評。

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因疫情關係，越南胡志明市自9月以來實施封城措施，國內正面臨食物短缺和醫療系統不堪重負的情況。越南社運人士Hoang Dung質疑，為何蘇林必須在標價如此高昂的餐廳進餐。有越南民眾批評指，民眾繳納的稅款被用於購買奢侈品。

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責任編輯：李俊儀