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【半導體ETF】三星凌子敬：芯片需求增、短缺料再持續1年　3132初始投資額逾9000萬元

股市 11:43 2021/11/09

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【半導體ETF】三星凌子敬：芯片需求增、短缺料再持續1年　3132初始投資額逾9000萬元

全球半導體供應緊絀問題仍未解決，三星資產運用（香港）ETF投資策略副總裁凌子敬接受本報訪問時表示，現時半導體短缺的情況集中於高端行業，包括手機、電腦、電子儀器等，隨疫情後市場對電子設備需求增加，芯片的需求也因此大增，預期芯片短缺問題會持續多一年。

華虹半導體指工廠接近滿產狀態【下一頁】

凌子敬指，疫情前半導體每年生產量增加約4%，疫情下半導體需求增加，工廠設備使用率亦由昔日的80%，增至逾90%，加上全球推行低碳政策，電動車需求將大增，預期今年電動車銷量按年增四成至500萬輛，而一輛普通汽車需要約1,400塊芯片，一輛電動車則要約3,000塊芯片，故車用芯片需求勢增加。

三星彭博環球半導體ETF （03132） 今日上市，為亞洲首隻環球半導體ETF，初始投資額度1,200萬美元（約9,360萬港元），投資者包括資產管理公司、券商及銀行等。3132上市價為2美元（約15.6港元），每手100個基金單位，入場費約200美元（約1,560港元），追蹤彭博環球半導體20大指數。

全文可看【下一頁

相關文章：【半導體ETF】三星推亞洲首隻環球半導體ETF　每手入場費1560元

相關文章：【芯片加價】傳台積電明年加價20%　晶圓代工整體加價潮將放緩

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