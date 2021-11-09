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美國放寬入境限制 機場上演感人重逢

環球社會熱點 11:47 2021/11/09

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長輩抱起久未見面的兒孫。

新冠肺炎疫情大流行以來，美國長時間限制外國人士入境，至近日正式放寬部分國家的入境限制。美國多個機場於周一出現連番感人畫面，不少人終於迎接久別重逢的親友。同日，美國亦放寬從加拿大及墨西哥陸路入境限制。

美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增 【下一頁】

自2020年年初，美國維持長達一年多的邊境封鎖，63歲退休消防員坎貝爾（Paul Campbell）正因如此，與德籍未婚妻已有近兩年未見。坎貝爾周一（8日）在波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）手持心型氣球等待，並表示即將見到久未會面的未婚妻十分高興。

紐約甘迺迪國際機場（JFK）中，一名手拎寫上「我有長大嗎」（Do I look bigger）的標語，在接機大堂等候久違﹑來自英國希斯路機場的英國航空航班，迎接相隔730日未見的親人。全美各大機場亦出現感人重逢場面，不少人更是淚流滿面。

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美國德州音樂節發生人踩人意外 造成8死300人傷 【下一頁】

美國周一放寬來自33國﹑非美國籍人士的入境限制，同時亦開放從墨西哥及加拿大的陸路入境限制。現時，民眾只需出示疫苗接種紀錄及最近的新冠病毒陰性檢測報告，即可免隔離入境美國。

據《路透社》報稱，不少加拿大退休人士趁美國陸路關口重開，前往當地度假。墨西哥與美國邊境關口前，亦有民眾早早排隊，打算盡早進入美國與親人重聚。

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責任編輯：吳漢培

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