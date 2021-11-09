【炒股監管】中證監叫停券商與「大V」股評人合作引流開戶、直播薦股

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內地官方近期連番批評富途（美：FUTU）、老虎證券（美：TIGR）兩家互聯網券商跨境券商後，內地傳媒引述中證監向券商下發《機構監管情況通報》，中證監擬整治券商與「大V（即獲微信、微博身份認證的用戶）」股評人合作方式，明言不容許券商經「大V」引流開戶，也禁止以直播的方式開展投資品種選擇、投資組合推介等薦股行為。
有內地傳媒報道，中證監通報後，已有券商火速暫停與「大V」的廣告合作，下架在相關「大V」互聯網界面中的所有廣告宣傳內容。
中證監通報，引流開戶屬客戶招攬行為，乃證券經紀業務環節，現有監管僅准證券公司委託「證券經紀人」代理客戶招攬活動，而「證券經紀人」應當是證券從業人員，並專職從事客戶招攬和客戶服務活動，而互聯網「大V」不屬於專職從事證券經紀業務的證券經紀人，證券公司利用「大V」引流開戶給獎勵不符合監管規定，證券公司應停止相關合作。
官媒再點名富途：跨境金融業態或致資本外流，可見【下一頁】
在直播方面，中證監要求，證券公司工作人員通過網路直播等形式發表評論，應當保持客觀、專業態度，主要聚焦經濟形勢分析、市場變動情況點評、經濟數據解讀等宏觀層面，嚴守以下要求：
券商組織外部專家評論時，應當加強內部管理，對所組織會議、講座材料、嘉賓演講內容、直播內容等做好事前審核工作，評論內容不得涉及對證券及證券相關產品的分析等投資諮詢活動；同時充分揭示證券公司與外部人士的關係，並要求外部人士不得以證券公司名義發表評論或對外展業。
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