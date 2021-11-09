【NFT商機】洋酒商踩入NFT界　19.5萬售限量陳年冧酒NFT

▲ NFT洋酒銷售平台BlockBar更與陳年冧酒商Dictador合作，推出冧酒NFT。

NFT（非同質貨幣）盛行，洋酒商也踩入NFT界，設NFT洋酒銷售平台。NFT洋酒銷售平台BlockBar更與陳年冧酒商Dictador合作，推出冧酒NFT，並為買家提供連串體驗。

BlockBar起源於The Falic Group，為Duty Free Americas，以及以色列和新加坡的酒類網購平台Paneco的擁有人。其留意現時消費趨勢，和洋酒免稅店的預訂情況，推出了這個平台。

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該平台會提供證明擁有權和鑑定產品真偽的數碼收據。買家能夠隨時隨地在平台轉售或轉讓該NFT，或兌換成實體酒品。而平台更會負責保存產品，和應要求將其配送給買家。

10瓶限量版冧酒 附設品酒體驗

是次的洋酒NFT，Dictador將會從300瓶的庫存中，在平台上架10瓶限量版冧酒。收藏者可直接聯繫Dictador，購買其NFT並兌換實體商品。

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10個涵蓋Dictador Generations萊儷水晶典藏版冧酒。買家更獲得私人晚餐與品酒體驗的套裝，將在11月9日發售。每瓶酒將要價2.5萬美元（約19.4萬港元）。買家可於BlockBar平台，使用以太坊（ETH）或信用卡付款。

除了限量冧酒外，系列涵蓋一份定制化指南。它需要以指紋開啟，內附法國水晶品牌萊儷（Lalique）的首席設計師Marc Larminaux，親筆簽名的水晶瓶設計草圖，以及首席釀酒師Hernan Parra 與Marc Larminaux親筆簽名，並以「如何製作？」為題的專輯。

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事實上，早前另一瓶Dictador Generations萊儷水晶典藏版，成為歷史上最高價售出的冧酒。其於蘇富比進行網上拍賣，約4.2萬美元（約32.7萬港元）價格成交，打破了蘇富比拍賣紀錄。

責任編輯：馬意文