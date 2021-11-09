【券商點睇】基建工程向龍頭斜傾愈趨明顯 中交建鐵建訂單足

天風證券指出，低估值央企受指數剔除、及市場對基建悲觀預期等因素影響，估值已接近歷史低位，預計基建央企基本面有望延續向好趨勢，而地方國企有望展現較高的收入和利潤彈性，在港上市的中交建（01800）和中鐵建（01186）可關注。

【大行點睇】市佔率被蘋果榮耀侵佔 美銀降低小米目標價，請按【見下頁】

今年以來中交建的訂單保持高速增長，中鐵建的訂單增速也超過10%。整體來看，大部分央企的訂單保持較高的景氣程度，考慮到10、11月有望成為專項債密集發行的窗口期，央企作為國內經濟發展的重要支撐和引擎，預計第四季建築央企訂單仍將保持較高增長。

【券商點睇】消費品進入漲價潮 啤酒股可獲超額收益，請按【見下頁】

該行又指，代表性基建央企和國企訂單快速恢復，基建工程訂單向龍頭集中趨勢明顯。首三季中交建、中鐵建和中鐵（00390）的基建施工類訂單延續了去年以來快速增長的趨勢，訂單同比增速分別為35%、7%和11%。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

天風證券認為，逆周期調節系列政策推動下央企、國企基建工程訂單增速明顯提升，基建工程訂單向龍頭集中趨勢明顯，在政策推動基建投資的環境下，央企國企作為推進基建投資的主要抓手，推動基建工程企業訂單有望維持較高水平。

【同場加映】青姐話：支持再閃失 港股得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛