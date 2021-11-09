▲ 【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7% 兩電股價微升、周息率同逾4厘

中電 （00002） 及港燈 （02638） 今日（9日）收市後公布2022年加電費，在國際能源價格高漲下，有分析指兩電加電費幅度有機會達雙位數。環境局局長黃錦星、港燈及中電代表最新舉行發布會，港燈率先宣布明年淨電費加7%，2022年每度電135.3港仙，中電表示明年將加電費5.7%，每度電128.9港仙

港府、中電和港燈都強調，明年的基本電費未有變化，但因應國際能源價格走高，加電費完全由燃料調整費部分推高。

港燈2022年加電費7%至每度135.3仙 中電加電費5.8%至每度128.9仙

黃錦星稱，以3人家庭計，今年平均每月電費275元，加電費後將多付20至24元。

黃錦星稱，東京、紐約、新加坡等大城市近期加電費逾一成，亞洲大城市每度電相當於1.5至2港元，歐美每度電費更達2至3港元，香港加電後每度電約1.3港元，仍屬較低水平。

兩電股價今日股價變動不大。中電全日升0.3%，收報76.05元，周息率4.1厘；港燈全日升1%，收報7.83元，周息率亦逾4.1厘。

*重溫石Sir分析中電*

中電、港燈加幅料達雙位數

去年新冠肺炎疫情肆虐下，兩電決定凍結電費，不過基本電費實際有調升，僅靠燃料費下調來抵消加幅。根據兩電於2018年的預測，中電及港燈明年淨電費分別達1.365及1.446元，若按現時淨電費計算，要分別加價12%及14.4%才達預測水平。

兩電墊資購買燃料

市民現時繳交的電費主要由2部分組成，分別是標準燃料成本和其他為客戶供應電力成本的「基本電價」、以及實報實銷的「燃料調整費」。由於國際能源價格近月飆升，港燈於網站上公布，11月每度電的燃料調整費增至29.5仙；中電方面，則將11月每度電燃料調整費至35.4仙，與今年1月的價格相比，兩者分別上升69.5%與25.9%。

雖然兩電會按月調整燃料費，惟現時機制下，調整幅度將按前3個月的平均實際燃料成本釐訂，即仍會有一定落差，當中的差額會撥入「燃料價格調整條款賬」，如多收了會日後回贈市民，不足會後再向市民收回。根據環境局資料顯示，截至今年6月30日，中電及港燈的燃料價格調整條款帳，分別為負1.77億港元及5.15億港元，即兩電墊資購買燃料。

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