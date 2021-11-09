▲ 【加電費】中電港燈最快今日宣布加電費 兩電股價變動不大、周息率同逾4厘

中電 （00002） 及港燈 （02638） 最快會在今日（9日）公布電費調整幅度，預料在國際能源價格高漲下，將會加電費，料加幅有機會達雙位數。兩電股價今早變動不大。中電最新報75.75元，周息率4.1厘；港燈最新報7.76元，周息率亦逾4厘。

加幅料達雙位數

去年新冠肺炎疫情肆虐下，兩電決定凍結電費，不過基本電費實際有調升，僅靠燃料費下調來抵消加幅。根據兩電於2018年的預測，中電及港燈明年淨電費分別達1.365及1.446元，若按現時淨電費計算，要分別加價12%及14.4%才達預測水平。

兩電墊資購買燃料

市民現時繳交的電費主要由2部分組成，分別是標準燃料成本和其他為客戶供應電力成本的「基本電價」、以及實報實銷的「燃料調整費」。由於國際能源價格近月飆升，港燈於網站上公布，11月每度電的燃料調整費增至29.5仙；中電方面，則將11月每度電燃料調整費至35.4仙，與今年1月的價格相比，兩者分別上升69.5%與25.9%。

雖然兩電會按月調整燃料費，惟現時機制下，調整幅度將按前3個月的平均實際燃料成本釐訂，即仍會有一定落差，當中的差額會撥入「燃料價格調整條款賬」，如多收了會日後回贈市民，不足會後再向市民收回。根據環境局資料顯示，截至今年6月30日，中電及港燈的燃料價格調整條款帳，分別為負1.77億港元及5.15億港元，即兩電墊資購買燃料。

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