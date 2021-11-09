【雙碳目標】人行推出碳減排支持工具 市場估釋放萬億資金

中國人民銀行日前稱推出「碳減排支持工具」，金融機構發放碳減排貸款後，可向人行申請資金支持；人行按貸款本金的60%向金融機構提供資金支持，利率為1.75%，期限1年，可展期2次。金融機構須提供合格質押品。

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東吳證券首席經濟學家任澤平在微博表示，人行推出碳減排支持工具，相當於定向降息再貸款支持綠色經濟、新能源。截止今年第三季，綠色貸款累計餘額14.78萬億元（人民幣，下同），人行碳減排支持工具可能釋放1萬億級別的貨幣量。

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西南證券分析也稱，這種機制符合疫情以來人行貨幣政策由總量操作轉向結構調節的特徵。預計未來一段時間內， 人行貨幣政策的特點也會是在貨幣增速總量與名義經濟增速適配的情況下，更多地在結構方面做文章，引導金融資源流向綠色產業、小微企業等政策重點支持方向。

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該行指出，本次碳減排支持工具的操作機制可以理解為再貸款，即金融機構首先對企業發放貸款，並建立電子台賬，隨後再向人行申請「報銷」。這種操作機制實現了人行審批關口前移，有利於對重點領域的精準滴灌，防止資金「跑冒滴漏」。

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記者：林衛