  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙碳目標】人行推出碳減排支持工具 市場估釋放萬億資金

股樓投資 12:58 2021/11/09

分享：

中國人民銀行日前稱推出「碳減排支持工具」，金融機構發放碳減排貸款後，可向人行申請資金支持；人行按貸款本金的60%向金融機構提供資金支持，利率為1.75%，期限1年，可展期2次。金融機構須提供合格質押品。

【券商點睇】基建工程向龍頭斜傾愈趨明顯 中交建鐵建訂單足，請按【見下頁

東吳證券首席經濟學家任澤平在微博表示，人行推出碳減排支持工具，相當於定向降息再貸款支持綠色經濟、新能源。截止今年第三季，綠色貸款累計餘額14.78萬億元（人民幣，下同），人行碳減排支持工具可能釋放1萬億級別的貨幣量。

【券商點睇】消費品進入漲價潮 啤酒股可獲超額收益，請按【見下頁

西南證券分析也稱，這種機制符合疫情以來人行貨幣政策由總量操作轉向結構調節的特徵。預計未來一段時間內， 人行貨幣政策的特點也會是在貨幣增速總量與名義經濟增速適配的情況下，更多地在結構方面做文章，引導金融資源流向綠色產業、小微企業等政策重點支持方向。

【延伸閱讀】大行報告：星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

該行指出，本次碳減排支持工具的操作機制可以理解為再貸款，即金融機構首先對企業發放貸款，並建立電子台賬，隨後再向人行申請「報銷」。這種操作機制實現了人行審批關口前移，有利於對重點領域的精準滴灌，防止資金「跑冒滴漏」。

【同場加映】青姐話：支持再閃失 港股得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

金融 經濟 中國人民銀行 中國

下一篇文章

【券商點睇】基建工程向龍頭斜傾愈趨明顯 中交建鐵建訂單足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】 瑞信維持看好難阻下跌 藥明生物股價連跌4日蒸發17%
【異動股】 瑞信維持看好難阻下跌 藥明生物股價連跌4日蒸發17%
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款