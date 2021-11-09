【券商點睇】消費品進入漲價潮 啤酒股可獲超額收益

據內地報道，近期國內消費品集體漲價，源於上游成本壓力向下游傳導，包括原材料及運輸費用等都在漲價，預期漲價潮會持續到明年春天。對於消費者的影響，消費者對漲幅較小或者價值較小的消費品的價格不敏感，受影響不大；貨值較大或者替代性強的消費品，消費者可能會降低購買需求。

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國盛證券指，啤酒行業短期漲價預期及相關舉措落地能夠帶來超額收益，主要來自於漲價帶來業績彈性的樂觀預期，相關提價消息催化是股價上漲的主要推動力。

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長期來看，業績增長是啤酒企業股價上漲的根本動力，該行認為長期視角下啤酒行業競爭趨緩、格局向好，啤酒龍頭企業未來持續通過產品高端化、提高經營效率等手段實現業績穩定增長，預計股價亦可同步亦趨。隨着啤酒企業提價預期落地，預計噸酒價有望加速上行，關注明年提價傳導、產品高端化進程與成本壓力下公司業績表現，核心推薦青島啤酒（00168）。

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記者：林衛