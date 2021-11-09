【COP26】奧巴馬批大國缺席 籲各國及早逆轉氣候災難

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）開始第二周議程，周一迎來美國前總統奧巴馬發表演說。奧巴馬呼籲全球領袖應該立即開始行動，避免地球氣候問題陷入不可逆轉境地，同時亦批評中俄今次缺席COP26大會。

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奧巴馬（Barack Obama）周一（8日）表示，儘管今次COP26會議在解決氣候問題取得不少進展，包括各國對減少甲烷排放及停伐森林等，但在減少溫室氣體排放仍未達致該有水平，而且大多國家未展示應有決心。

同時，奧巴馬點名批評缺席的中國及俄羅斯，指摘兩國身為兩大溫室氣體排放國家，卻拒絕參與會議。奧巴馬亦指出，中俄在對付氣候問題的計劃上，反映兩國缺乏意願及迫切性維持現狀，更稱兩國的舉動讓人感到遺憾。

奧巴馬表示，新冠肺炎疫情﹑美國等國崛起的國家主義及社交網絡上散發的虛假訊息嚴重打擊全球對抗氣候問題的付出。不過，奧巴馬指現時全球民眾不能就此感到絕望，亦呼籲年輕氣候問題關注人士持續努力，促請政治人士為此更進一步。

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責任編輯：吳漢培