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【內房危機】金管局據報稍後要求銀行就內房風險敞口作更詳盡披露　更全面掌握風險規模

股市 10:42 2021/11/09

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【內房危機】金管局據報稍後要求銀行就內房風險敞口作更詳盡披露　更全面掌握風險規模

恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 、佳兆業 （01638） 等內房股接連出事，有本地傳媒引述消息報道，金管局近期向銀行高層預告，稍後將要求銀行就內房企業風險敞口作出更詳盡披露，預期會就借貸及授信金額、相關資產佔比、財資業務部門相關投資證券持倉等情況，提交深度分析及匯報。報道引述金管局發言人指，當局與銀行業界保持定期溝通，並會加強監察個別高風險的行業或借款人。

國務院召開座談會研究內地樓市，詳見【下一頁】

報道指，雖然本港銀行目前尚未收到金管局發出有關滙報通知，但各銀行內部已做好準備，當接到要求便立即填報。

佳兆業指取消周三投資者見面會【下一頁】

報道又稱，自恒大出現債務違約後，金管局已嚴密監測銀行的相關風險，過去兩個月曾口頭查詢銀行就恒大、花樣年等內房企業債情況，主要是了解銀行若參與借貸，以及有私銀大客等投資相關公司債券，銀行操守是否合規，風險管理措施有否定期複檢等。

以此推算，金管局稍後要求銀行提升滙報要求與調查深度並不為奇，相信是希望更全面掌握銀行在內房企業的實際風險規模，以及相關票據債券持倉市值變動。

更多【內房危機】消息

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備*【按此】 

相關文章：【內房危機】世茂多隻境內債急挫逾20%　集團否認與陸家嘴信託談延期　將兌付兩債券利息

港股 債券 花樣年控股（01777） 佳兆業集團（01638） 中國恒大（03333） 恒大 香港金融管理局 風險管理 銀行

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