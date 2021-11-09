▲ 【內房危機】金管局據報稍後要求銀行就內房風險敞口作更詳盡披露 更全面掌握風險規模

恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 、佳兆業 （01638） 等內房股接連出事，有本地傳媒引述消息報道，金管局近期向銀行高層預告，稍後將要求銀行就內房企業風險敞口作出更詳盡披露，預期會就借貸及授信金額、相關資產佔比、財資業務部門相關投資證券持倉等情況，提交深度分析及匯報。報道引述金管局發言人指，當局與銀行業界保持定期溝通，並會加強監察個別高風險的行業或借款人。

報道指，雖然本港銀行目前尚未收到金管局發出有關滙報通知，但各銀行內部已做好準備，當接到要求便立即填報。

報道又稱，自恒大出現債務違約後，金管局已嚴密監測銀行的相關風險，過去兩個月曾口頭查詢銀行就恒大、花樣年等內房企業債情況，主要是了解銀行若參與借貸，以及有私銀大客等投資相關公司債券，銀行操守是否合規，風險管理措施有否定期複檢等。

以此推算，金管局稍後要求銀行提升滙報要求與調查深度並不為奇，相信是希望更全面掌握銀行在內房企業的實際風險規模，以及相關票據債券持倉市值變動。

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