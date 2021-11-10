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【乳業股】蒙牛急跌7%　官媒：奶業不宜追求高定價及高端化

股市 12:01 2021/11/10

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官媒：奶業不宜追求高定價及高端化　不利實現奶業自給率目標

乳業股今日股價異動，蒙牛乳業 （02319） 早市最多跌8%，最新跌幅仍達7%，暫報45.5元，成交8億元。官媒《經濟日報》周二（9日）刊文表示，目前中國奶業發展存在人均乳製品消費水平低、城鄉之間及城鄉內部不同人群消費水平差距大的問題，乳製品價格偏高，一定程度上抑制了乳製品消費需求增長。必須認識到，過度追求高端化不利於中國奶業自給率目標的時限，甚至對奶業競爭力也有不利影響。

其他乳業股方面，中國飛鶴 （06186） 半日跌1.2%，現報11.44元，創逾52周低。現代牧業 （01117） 跌3.5%，優然牧業 （09858） 跌3%。H&H （01112） 挫3.%。

新華社早前警惕配方奶粉營銷礙母乳餵養【下一頁】

報道指，2020年，中國人均乳製品消費量折合生鮮乳約38.3公斤，與奶業發達國家消費水平的差距較大。當前中國奶業發展的一個重要任務，仍是面向廣大消費者提供價格親民、營養又安全的優質乳製品，但並不意味高價格與高端化。

報道又指，自2008年以來，中國奶業自給率持續下降，究其原因，有原料奶生產成本偏高的競爭因素，也受到奶業市場高端化的影響。要看到，部分企業為推動產品的高端化，有意向消費者強調存在所謂的「低端產品、低端市場」，這不利於提高消費者對國產乳製品的信心。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備【按此】 

相關文章：【業績｜乳業股】中國飛鶴上半年多賺36%　中期息倍增至0.2973元　早段升8%

記者：梁安琪

港股 中國飛鶴（06186） 中國 產品 經濟

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