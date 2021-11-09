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【乳業股】官媒：奶業不宜追求高定價及高端化　不利實現奶業自給率目標

股市 10:15 2021/11/09

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官媒：奶業不宜追求高定價及高端化　不利實現奶業自給率目標

官媒《經濟日報》今日刊文表示，目前中國奶業發展存在人均乳製品消費水平低、城鄉之間及城鄉內部不同人群消費水平差距大的問題，乳製品價格偏高，一定程度上抑制了乳製品消費需求增長。必須認識到，過度追求高端化不利於中國奶業自給率目標的時限，甚至對奶業競爭力也有不利影響。

報道指，2020年，中國人均乳製品消費量折合生鮮乳約38.3公斤，與奶業發達國家消費水平的差距較大。當前中國奶業發展的一個重要任務，仍是面向廣大消費者提供價格親民、營養又安全的優質乳製品，但並不意味高價格與高端化。

報道又指，自2008年以來，中國奶業自給率持續下降，究其原因，有原料奶生產成本偏高的競爭因素，也受到奶業市場高端化的影響。要看到，部分企業為推動產品的高端化，有意向消費者強調存在所謂的「低端產品、低端市場」，這不利於提高消費者對國產乳製品的信心。

中國飛鶴 （06186） 今早由升轉跌，現報11.7元，跌1.4%。

相關文章：【乳業股】新華社警惕配方奶粉營銷影響母乳餵養　飛鶴、澳優憂受累

【業績｜乳業股】中國飛鶴上半年多賺36%　中期息倍增至0.2973元　早段升8%

記者：梁安琪

港股 中國飛鶴（06186） 中國 產品 經濟

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