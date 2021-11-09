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【元宇宙概念】AMD獲Meta訂單　股價升逾一成創新高、市值突破1800億美元

股市 09:58 2021/11/09

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芯片股超微半導體 （AMD）（美：AMD）宣布，Meta （前名為Facebook）數據中心將使用AMD生產的EPYC（霄龍）服務器芯片，料受惠元宇宙商機。受消息刺激，AMD股價創歷史新高，盤中一度上升超過12%，收市升一成，收報150.16美元，市值突破1800億美元。

AMD周一舉行線上新品發表會，發布了一系列新芯片，包括推出首款採用台積電（美：TSM） 3D Chiplet 封裝技術、加入 3D V-Cache 垂直快取記憶體的第三代 EPYC 伺服器 Milan-X 系列，可提高各種運算密集型工作載入的性能

該公司還推出了Multi Die封裝、OAM介面的Instinct MI200系列GPU，這是首個6納米 MCM多晶片封裝設計的產品。與美國另一晶片商英特爾同級產品相比，該產品的人工智能（AI）訓練速度可加快1.2倍，超級運算能力整體表現更是提升4.9倍，有助於快速識別大數據集中模式等任務。

隨着愈來愈多的巨頭例如微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美AMZN）和Google等雲計算供應商購買AMD的芯片來運行他們的服務，AMD正在從市場領先者英特爾（美：INTC）手中奪取市場份額。

相關文章：【美股焦點】AMD第三季纯利升137%　調高全年收入增長預測

【芯片大戰】AMD、台積電合作開發3D Chiplet技術 料年底前生產運用

美股 超微（AMD，美：AMD） 元宇宙 晶片 AMD

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