▲ 【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張 徹底喪失投資能力

國務院智庫此前召開座談會研究內地樓市的情況，佳兆業 （01638） 代表據報在會上承認，佳兆業現金流非常緊張，徹底喪失投資能力。《澎湃新聞》報道，國務院發展研究中心在深圳召開座談會，召集萬科 （02202） 、佳兆業等內房企業、深圳房協，以及多間金融機構的代表參與。座談會主題包括樓市整體形勢、現時面臨的風險、對房地產稅的看法等。

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佳兆業籲鼓勵國企收購項目或作戰投

根據網上流傳的會議紀要，佳兆業代表在會上指，佳兆業現金流非常緊張，徹底喪失投資能力，雖然今年以來銷售達875億人幣，按年上升逾3成，但近兩個月斷崖式下跌，需要降價，很難像以往做到快周轉。而房企信用評級不斷被降低，國內銀行因此進一步停貸抽貸，企業還到巨大困難。而9月份貸款額度雖然有放鬆，但民企感受不明顯。佳兆業代表指出，民企生存環境舉步維艱， 違約、資金鏈斷裂，流動性危機，銷售亦未能收款，造成循環風險，如果無外界幫助，最終可能出現停工爛尾的連鎖反應。

佳兆業代表建議鼓勵國企收購項目或引入作為戰略投資者，幫助民企改善現金流；對企業不停貸不抽貸，給予適當展期，又建議有關凍結企業資產的案件，由深圳的法院集中管轄。公司代表又認為，房產稅時機不好，建議拖遲一年以上實施。

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萬科：銷售下滑程度超08年金融危機

萬科代表就在會上表示，銷售下滑程度超越2008年金融危機時期，目前行業資金鏈風險放在第一位，而房企來自銷售和融資的錢兩頭受壓。代表建議「三條紅線」要對開發持有分開考核，把開發和經營業務負債區分開；呼籲實行穩定政策，保持延續性，防止系統性風險和流動性危機，又提出房產稅初始方案應該從輕開始。 與會的內銀代表，包括平安銀行、中信銀行、建設銀行等。

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