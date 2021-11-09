【再工業化】港產老字號工廠疫下銷量跌近半　堅持留港惟面臨3大難題

▲ 老字號「保心安」指出，港府研究降低大廈強拍門檻，或令其經營面臨危機。（資料圖片）

港府早前提及要幫助香港工業，實行再工業化。香港生產力促進局昨日也發表一份有關調查，顯示本地6成工業為食品科技、健康科技和綠色科技。然而，有本地廠商反映，土地不足是再工業化的挑戰。老字號「保心安」指出，港府研究降低大廈強拍門檻，或令其經營面臨危機。

【Disney+】與IMAX Enhanced合作 Disney+12漫威電影新增IMAX觀賞比例

保心安藥廠總經理郭子明表示，土地是最大的挑戰，尤以生產藥品，對衞生要求較高，需劃分和使用的空間大。該品牌現時符合藥品「生產質量管理規範」（GMP）的廠房位於黃竹坑，但其所持有的業權只佔整幢大廈約20%。

【職場規定】跟隨蘋果、亞馬遜 眾多美企放寬辦公室戴口罩規定

他稱，近年黃竹坑愈來愈多商舖進入，發展瞬速，亦令他存有憂慮，工廠所在的大廈會遭到強拍。

他指出，港府研究降低強拍的門檻，對他們來說是危機，並指出3大原因：

1.在本港難找面積大的地方成立新廠房。

2.GMP廠房要求高，新廠房正式投產前，需要再取得牌照，需時也會較長。

3.搬新廠房需時最少數月至半年準備，才能投入生產，亦需投入更多資金，但疫情發生逾年，打亂其預算。

【另類體驗】 Airbnb夥《色慾都市》推出獨家體驗 180元入住主角Carrie公寓

雖然找地方難，但郭子明重申，公司產品在香港製造多年，也會堅持在留在本地製造。

記者：馬意文