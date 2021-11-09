【港股市況】恒生指數午後初段偏軟　藥明生物反彈8%、恒大汽車升13%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周一延續升勢、3大指數再破頂，道指升104點，港股今早反彈高開189點，報24952點，惟其後轉跌，走勢反覆向下，恒生指數半日跌17點，報24745點，成交527.8億元。恒生科技指數跌0.3%，報6174點。藥明生物 （02269） 反彈逾8%，保利協鑫 （03800） 升逾6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 等重磅股偏軟。

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焦點新聞︰

【香港通關】林鄭：中港通關進展良好、正洽熔斷機制 林正財：明年中才有望與國際通關

即市走勢︰

【13：23】除恒大汽車 （00708） 升逾一成外，恒大 （03333） 升逾2%；恒大物業 （06666） 升逾3%；恒騰 （00136） 升6%。

【13：21】美團 （03690） 午後跌1%；騰訊 （00700） 跌0.7%；阿里巴巴 （09988） 靠穩升不足0.1%。

【13：20】世茂服務 （00873） 跌幅擴至一成，破底低見10.4元。

【13：11】【合味道】日清食品獲政府1500萬元資助 於大埔設立智能型自動化生產線

【13：03】恒大汽車 （00708） 午後升13%，高見3.93元。報道指 恒大汽車恒馳5 LX現身工信部新車申報目錄，為該公司首款申報車型。

【13：01】港股午後初段跌約10點，報24753點。

【12：39】【內房危機】滙證指世茂2023年零增長、經營環境持續惡化 連降兩級兼目標價大劈六成

【12：17】【美團3690】紅杉資本沈南鵬出售7.8億元美團股份 另沽拼多多、達達

【12：00】恒生指數半日跌17點，報24745點，成交527.8億元。恒生科技指數跌0.3%，報6174點。藥明生物 （02269） 反彈逾8%，保利協鑫 （03800） 升逾6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 等重磅股偏軟。

【11：55】【新股IPO】陽光保險擬明年赴港上市 集資最多156億元

【11：52】港股中午收市前跌約25點，報24738點。

【11：32】上證半日微跌0.02%；深證升0.03%；創業板指升0.3%。

【11：32】【餐飲併購】百勝中國Jollibee等競購內地食品連鎖店沃歌斯

【11：24】網上醫療股逆市向上，平安好醫生 （01833） 升3%；阿里健康 （00241） 升逾2%；京東健康 （06618） 升逾4%。

【11：16】大市最新跌約60點，跌至近24700點。

【11：14】舜宇 （02382） 下挫，股價跌逾3%，低見198.2元，跌穿200元關口；瑞聲 （02018） 則逆市靠穩升0.6%。

【11：01】ATMX除阿里巴巴 （09988） 外，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 均轉跌。

【10：52】恒指一度轉跌，最新好淡爭持升約5點。

【10：44】【內房危機】金管局據報稍後要求銀行就內房風險敞口作更詳盡披露 更全面掌握風險規模

【10：40】開拓藥業 （09939） 升兩成，高見47.4元。

【10：36】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾3%，高見93.6元；安踏 （02020） 升逾3%，高見128.1元；特步 （01368） 升逾6%，高見10.76元。

【10：33】兩電傳最快今日公布電費調整，中電 （00002） 跌近0.5%；電能 （00006） 跌0.3%。

【加電費】中電港燈最快今日宣布加電費 兩電股價變動不大、周息率同逾4厘

【10：31】大市升幅逐步收窄，最新僅升約10點；科指跌0.2%，報6178點。

【10：30】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升不足0.1%；美團 （03690） 轉跌0.3%。

【10：26】昨日造好的濠賭股今早回吐，藍籌股銀娛 （00027） 跌0.6%；金沙 （01928） 跌逾2%。

【10：23】保利協鑫 （03800） 升7%，高見2.91元。

【10：20】高偉電子 （01415） 破頂高見7.35元後，股價倒跌9%，低見6.47元。

【10：17】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.7%，友邦 （01211） 跌0.1%。

【10：17】【乳業股】官媒：奶業不宜追求高定價及高端化 不利實現奶業自給率目標

【10：14】藥明生物 （02269） 升幅擴大至7%，高見99.7元，試重上100元關。

【10：06】吉利 （00175） 升近半成，高見26.7元。

【09：59】微創機器人 （02252） 股價升逾8%，高見52.85元創上市後新高。

【09：51】世茂 （00813） 逆市跌6%，破底低見9.04元。滙證將世茂目標價由22.09元大幅下調至8.6元，評級由買入下調至減持。

【09：50】飛揚國際 （01901） 升幅擴大至逾六成，破頂高見1.35元，成交301萬元。

【09：47】藥明生物 （02269） 升5%，高見97.8元。

【09：44】比特幣破頂，火幣科技 （01611） 升3%；歐科雲鏈 （01499） 升逾1%；雄岸科技 （01647） 升逾5%；美圖 （01357） 升7%。

【09：43】比亞迪 （01211） 升幅擴大至3%，高見314.4元。

【09：38】中教控股 （00839） 升2%；希望教育 （01765） 升逾1%；新高教 （02001） 、宇華教育 （06169） 升0.6%；中國東方教育 （00667） 升0.7%。

【教育股風暴】內地據報計劃重開學生課外輔導

【09：36】大市早段升幅收窄至約80點，報24845點。

【09：33】香港科技探索 （01137） 早段升逾1%，高見12.04元。香港科技探索10月份訂單總商品交易額（GMV）按年增17.5%至6.03億元，按月亦增11%。

【HKTVmall】香港科技探索：受惠消費券 10月GMV按年增17.5%至6億元

【09：31】飛揚國際 （01901） 公布以每股0.7元配售最多1億股新股，集資約7000萬元，配售價較昨收報0.81元折讓約13.6%。飛揚國際股價升逾兩成，高見1元。

【09：27】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 反彈0.9%；吉利 （00175） 升1%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 平開。

【汽車股】10月汽車銷量出爐 吉利僅達全年銷售目標68% 長汽按月升12%、廣汽按月升17.4%

【汽車股】乘聯會：10月乘用車零售按月升8.6% 汽車芯片供給仍現瓶頸

【09：25】火岩 （01909） 高開半成。火岩控股公布計劃將於12月下旬於東南亞推出新一代採用「遊戲＋社交＋銷售平台」策略，使用NFT技術的《大亂鬥》AR元宇宙系列遊戲。

【09：23】恒生指數高開189點，報24952點。恒生科技指數升0.8%，報6240點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近2%；藥明生物 （02269） 反彈逾2%。

【09：15】深交所公告，將聯易融科技 （09959） 調入港股通股票名單，自今日起生效。

【09：13】期指開報24836點，升99點或0.4%。

【08：37】恒指黑期升約96點，報24875點；道指期貨跌82點，報36349點。

【08：22】亞股早段向上，日股升0.5%，韓股升0.3%。

【07：45】【新股IPO】京城佳業物業2210超額認購1.88倍 一手中籤率25%（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報24868點，升105點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.56元，較港收市價低0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報465.74元，較港收市價高1.94元或0.4%。

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【07：30】美國1.2萬億美元的基建法案於上周在眾議院成功通過，基建股造好，美股周一延續升勢、3大指數再破頂 ；道指收市升104點，報36432點；標指升4點，報4701點；納指升10點，報15982點。

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【開市9點半】悶市轉炒通關+復甦概念股 大摩：濠睹股或迎估值重估

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責任編輯︰梁浩碩