【港股市況】恒指黑期升約96點　道指期貨跌82點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周一延續升勢、3大指數再破頂，道指升104點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料開報24868點，高開105點。滙豐 （00005） ADR折合報45.56元，較港收市價低0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報465.74元，較港收市價高1.94元或0.4%。

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即市走勢︰

【08：37】恒指黑期升約96點，報24875點；道指期貨跌82點，報36349點。

【08：22】亞股早段向上，日股升0.5%，韓股升0.3%。

【07：45】【新股IPO】京城佳業物業2210超額認購1.88倍 一手中籤率25%（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報24868點，升105點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.56元，較港收市價低0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報465.74元，較港收市價高1.94元或0.4%。

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【07：30】美國1.2萬億美元的基建法案於上周在眾議院成功通過，基建股造好，美股周一延續升勢、3大指數再破頂 ；道指收市升104點，報36432點；標指升4點，報4701點；納指升10點，報15982點。

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【開市9點半】悶市轉炒通關+復甦概念股 大摩：濠睹股或迎估值重估

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責任編輯︰梁浩碩