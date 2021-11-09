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【新股IPO】京城佳業物業2210暗盤收報8.21元跌0.8%　一手帳面虧損28元（不斷更新）

新股IPO 19:42 2021/11/09

分享：

【新股IPO】京城佳業物業2210超額認購1.88倍　一手中籤率25%（不斷更新）

北京京城佳業物業 （02210） 明日掛牌，該股暗盤股價圍繞招股價輕微上落，沒有太大變化。在富途暗盤中，該股最高見8.41元，升1.6%，收市報8.21元，跌0.8%，一手400股帳面虧損28元。

在輝立暗盤中，該股收報8.2元，跌近1%，一手400股帳面虧損32元。耀才暗盤收報8.3元，升0.2%。

該股今日公布招股結果。京城佳業以每股8.28元定價，為招股價範圍8.28至9.96元的下限定價，集資淨額2.5億元，一手中籤率25.07%，抽5手（2000股）即可穩中一手。京城佳業將於11月10日掛牌。【分配結果】

京城佳業於香港公開發售部分共錄得6377人認購，超額認購1.88倍，國際發售部分超額認購0.41倍。

京城佳業物業計劃將集資所得的六成資金，用作戰略投資及收購機會，25%的資金將用作發展增值服務，10%將用於信息技術基礎設施及智能設備開發及升級，其餘5%將用於補充公司營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】京城佳業2210今截孖展　孖展錄1.7億、超購3倍（不斷更新）

【新股IPO】京城佳業物業2210今起招股　一手入場費4024元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 京城佳業物業（02210） IPO
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