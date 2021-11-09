【ET財經早點1分鐘】元宇宙股再炒AMD急升一成 恒指夜期升145點 教育中概股造好

元宇宙概股繼續爆發，芯片股AMD急升一成。AMD宣布贏得Meta資料中心訂單。另外，Nvidia再升百分之四。美股3大指數再破頂，不過尾市回順，道指收市升104點。

恒指夜期升145點 教育中概股造好

恒指夜期升145點，外電傳出內地計劃重開課外輔導後，即帶動大市氣氛，教育中概股造好。高途升11%；好未來升5%。

報道指，根據新發牌安排，補習公司須在非營利的基礎上開展課後輔導，但可從其他業務賺取利潤，例如輔導成年人進行專業考試。

知情人士指，政府計劃就課外補習收費設置價格上限。

*今早9時《ET開市直擊》耀才譚智樂為你分析市況，做好開市準備*【按此 - 歡迎到本節目留言區即時交流】

佳兆業發聲明解決兌付問題 取消投資人見面會

內房方面，佳兆業發表聲明，正採取多項措施，解決財富產品兌付問題。

因集團總體資產價值大於負債，有足夠可供處理的優質資產。但基於疫情下的公共安全考慮，取消原定於周三召開的投資人代表見面會，並請各投資者不要前往佳兆業辦公場所聚集。

如有訴求可與客戶經理溝通，由客戶經理收集。

儲局副主席：加息條件或明年底達成

美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局距離加息還有一段距離，但仍預計加息的「必要條件」，可能會在明年年底達成，將關注通脹、失業率和美國GDP表現。

如果三者持續改善，預計明年底將實現充分就業，屆時將滿足加息的必要條件。