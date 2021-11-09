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聯儲局副主席：加息條件或2022年底前達成

股市 01:13 2021/11/09

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美國聯儲局副主席克拉里達表示，加息條件或2022年底前達成。（法新社資料圖片）

美國聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，聯儲局距離加息還有一段距離，但仍預計加息的「必要條件」可能會在明年年底達成。將關注通脹、失業率和美國GDP表現。如果三者持續改善，特別是他預計明年底將實現充分就業，那麽明年底將滿足加息的必要條件。

他也與主席鮑威爾的觀點一致，即「現在離考慮加息還有一段距離」，通脹將隨著供需失衡的逐漸緩解而回落。他預言明年聯儲局首選的PCE消費支出通脹率平均為2.5%，長期仍為2%。

盡管克拉利達認為價格通脹和生產率調整後的工資增長，沒有「持續的上行壓力」，但也承認今年迄今為止的通脹已遠不止「適度」超過聯儲局2%長期目標的範疇，明年若重現今年的通脹走勢，則不能叫做儲局的政策成功，而且聯邦市場公開委員會（FOMC）票委都認為通脹前景面臨上行風險。

他預計，聯儲局首選的通脹指標今年將達到4%，高於FOMC在9月給出的3.7%預期，9月時核心PCE通脹率為3.6%，維持30年來高位。非農失業率或從4.6%降至明年底的3.8%，與美聯儲對最大就業時的長期失業率預測4%相一致。明年底也將消除與疫情前相比420萬的就業缺口。

克拉里達說，如果當前的通脹和就業預測能夠實現，他認為未來加息將遵循聯儲局9月會議公布的利率路徑點陣圖。

相關新聞：【儲局官員】布拉德料美國明年將加息兩次

聯儲局正式宣布退市　通脹難測加息或加快

責任編輯：李勝君


 

加息 美股 疫情 就業 失業 GDP 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 失業率

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