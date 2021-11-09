領展29商場推聖誕幸運大抽獎 送出過千萬商場現金禮券禮品 有機會跟MIRROR排舞師Rock Sir學跳舞

為迎接下月的聖誕黃金消費檔期，多大商場也積極推優惠吸客，其中領展將推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，於29個指定商場一連六星期送出超過65,000份獎品，總值超過1,000萬元。活動期間，顧客於指定商場或街市消費滿指定金額，即可參與「即抽即中獎」及「終極大抽獎」二重賞，隨時贏走高達10萬元周生生足金禮券。

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領展將於11月15日至12月31日一連六星期推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市* 即日以電子貨幣消費滿300元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會1次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會2次。

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「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行抽獎並於1月10日公佈抽獎結果，頭獎包括周生生10萬元足金禮券，另外亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品。

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值得留意的，「終極大抽獎」還設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞，及跟香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳。

而「即抽即中獎」獎品超過65,000份，種類包羅萬有，體貼照顧顧客生活一切所需，其中包括價值500元、200元及100元的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

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*指定商場及街市包括T Town、天盛商場及街市、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、富泰商場及街市、良景廣場、朗屏商場及街市、富善商場及街市、太和廣場及街市、彩園廣場、禾輋廣場及街市、隆亨商場、美林商場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、愉翠商場及街市、頌安商場及街市、樂富廣場及街市、黃大仙中心、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩雲商場、南昌薈及街市、元州商場、興華廣場、長發廣場及逸東商場



以上所有活動受條款及細則約束，活動內容如有更改，恕不另行通知。

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記者：陳詠妍

