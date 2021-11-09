  • 17°C
香港時間 : 20211109日 (二) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

領展29商場推聖誕幸運大抽獎 送出過千萬商場現金禮券禮品 有機會跟MIRROR排舞師Rock Sir學跳舞

理財智慧 08:06 2021/11/09

分享：

為迎接下月的聖誕黃金消費檔期，多大商場也積極推優惠吸客，其中領展將推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，於29個指定商場一連六星期送出超過65,000份獎品，總值超過1,000萬元。活動期間，顧客於指定商場或街市消費滿指定金額，即可參與「即抽即中獎」及「終極大抽獎」二重賞，隨時贏走高達10萬元周生生足金禮券。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

領展將於11月15日至12月31日一連六星期推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市* 即日以電子貨幣消費滿300元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會1次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會2次。

【MIRROR】旅發局復辦除夕倒數活動 MIRROR有份出席跨年倒數演唱會 三千門票免費抽，詳見【下一頁


「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行抽獎並於1月10日公佈抽獎結果，頭獎包括周生生10萬元足金禮券，另外亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品。

麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡，詳見【下一頁


值得留意的，「終極大抽獎」還設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞，及跟香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳。

而「即抽即中獎」獎品超過65,000份，種類包羅萬有，體貼照顧顧客生活一切所需，其中包括價值500元、200元及100元的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

【聖誕好去處】《魔雪奇緣》襲港！荃新天地設「冰雪夢幻王國」 4米高許願樹成打卡點，詳見【下一頁


*指定商場及街市包括T Town、天盛商場及街市、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、富泰商場及街市、良景廣場、朗屏商場及街市、富善商場及街市、太和廣場及街市、彩園廣場、禾輋廣場及街市、隆亨商場、美林商場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、愉翠商場及街市、頌安商場及街市、樂富廣場及街市、黃大仙中心、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩雲商場、南昌薈及街市、元州商場、興華廣場、長發廣場及逸東商場


以上所有活動受條款及細則約束，活動內容如有更改，恕不另行通知。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍
 

顯徑商場 Mirror 樂富廣場 Lok Fu Plaza 領展 商場

下一篇文章

【iMoney GIFTaway】送茶湯會$10現金飲品券10張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款