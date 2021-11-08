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【汽車股】10月汽車銷量出爐 吉利僅達全年銷售目標68% 長汽按月升12%、廣汽按月升17.4%

股市 23:38 2021/11/08

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【汽車股】10月汽車銷量出爐 吉利僅達全年銷售目標68% 長汽按月升12%、廣汽按月升17.4%

吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、廣汽集團 （02238） 今日公布10月銷量數據。

吉利10月銷量為111,599輛，按月升7%，按年則跌約20%，其中7,909輛為新能源和電氣化汽車，按月跌29.2%，按年增約36%。

10月份出口量按年減少約4%至10,104輛。中國市場總銷量為101,495輛，較去年同期減少約22%。首10個月累計總銷量為1,033,395輛，較去年同期增長約2%，達全年銷售目標153萬輛的68%。

吉利解釋，部分地區疫情和晶片全球供應短缺，持續影響交付量。

長城汽車10月總銷量112,069輛，按月升12%，按年跌17.3%。以首10個月計，總銷量為996,114輛，按年升22.04%。

海外銷售方面，10月售出14,074輛，按月升23.1%，按年升30.3%，首10個月累計銷售112,020輛，按年升114.3%。10月新能源車銷售13,235輛，按月升3.6%，按年升63.1%。首10個月累計銷售97,966輛，按年升197.2%。

廣汽集團10月汽車銷量為192,854輛，按月升17.4%，按年跌8.11%，首10個月累計銷量為1,686,580輛，按年升4.3%。

相關報道：【汽車股】乘聯會：10月乘用車零售按月升8.6% 　汽車芯片供給仍現瓶頸

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【業績｜汽車股】長城汽車第三季純利跌1.72%　董事長：對第四季銷售感樂觀

編輯：曾樂詩

 

 

港股 廣汽集團（02238） 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175）

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