【汽車股】一文看清吉利、長汽、廣汽10月汽車銷量　吉利僅完成全年目標7成、股價曾升半成

上一篇文章
【新股IPO】陽光保險擬明年赴港上市 集資最多156億元
吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、廣汽集團 （02238） 周一齊公布10月汽車銷量數據，主要受累芯片供應和基數較高影響，三家車企單月銷量按年都錄得跌幅，但10月屬傳統銷售旺季，按月銷量有所回升。吉利、長汽今早股價造好，惟升幅隨大市收窄。
吉利早段最多升5%，高見26.7元，最新升幅收窄至2%，暫報25.9元。長汽最多升3%，最新升1%，暫報32.95元。廣汽最新倒跌1%，暫報7.46元。
吉利10月銷量為111,599輛，按月升7%，按年則跌約20%，其中7,909輛為新能源和電氣化汽車，按月跌29.2%，按年增約36%。吉利10月份出口量按年減少約4%至10,104輛，中國市場總銷量為101,495輛，較去年同期減少約22%。
以首10個月計，吉利汽車今年累計總銷量為1,033,395輛，較去年同期增長約2%，達全年銷售目標153萬輛的68%。
吉利解釋，部分地區疫情和晶片全球供應短缺，持續影響交付量。
長城汽車10月總銷量112,069輛，按月升12%，按年跌17.3%。以首10個月計，總銷量為996,114輛，按年升22.04%。
海外銷售方面，10月售出14,074輛，按月升23.1%，按年升30.3%，首10個月累計銷售112,020輛，按年升114.3%。10月新能源車銷售13,235輛，按月升3.6%，按年升63.1%。首10個月累計銷售97,966輛，按年升197.2%。
廣汽集團10月汽車銷量為192,854輛，按月升17.4%，按年跌8.11%，首10個月累計銷量為1,686,580輛，按年升4.3%。
相關報道：
【汽車股】乘聯會：10月乘用車零售按月升8.6% 汽車芯片供給仍現瓶頸
【業績｜汽車股】長城汽車第三季純利跌1.72% 董事長：對第四季銷售感樂觀
編輯：曾樂詩