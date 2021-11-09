  • 17°C
香港時間 : 20211109日 (二) 07:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【TSLA】Tesla收市跌5%　富瑞升Tesla目標價至1400美元

07:25 2021/11/09

分享：

富瑞大幅調升Tesla目標價

投行富瑞調高特斯拉（Tesla，美：TSLA）目標價，由950美元大幅上調至1400美元的華爾街最高水平。這份報告撰寫在Elon Musk賣股投票結果之後，Tesla股價開市後曾跌7%，低見1133.02美元，其後跌幅收窄至2.1%，高見1196.95美元，收市報1163.94美元，跌4.8%。盤後股價續弱，跌0.9%，報1153.1美元。

富瑞分析師Philippe Houchois在周一給客戶的報告中，上調Tesla目標價至1400美元。他指，像在2020年一樣，Tesla股價正在向傳統汽車產業發出警告，隨著第3季增長加速，Tesla比更多傳統車廠規模更大，有能力扭轉傳統的零和遊戲。

Houchois指出，Tesla的「亮麗業績」和「多重競爭優勢」可能比許多投資者預計的持續更久，例如：直銷、電池密度、電池成本、軟件、芯片設計、芯片採購、從設計到製造，完全避免了困擾行業商業模式的複雜性和低效率。

他說：「傳統車廠的反應很慢，每次只能解決一至兩個難題」。

這名分析師又指出，Tesla已可以平衡汽車的可負擔性和速度，這些目標在Elon Musk的願景中與盈利能力同等重要。

隨著車型和價格向中端市場傾斜，遠離BMW和Benz的高昂價格，還有尚待確認的低價Model 2推出，Tesla可能會從更大型的傳統車廠中搶佔市場份額，「隨著走向汽車電動化的利潤率沖減階段，（Tesla）有潛力在未來3至5年奪取不合比例地多的行業利潤」。

*重溫今早《ET開市直擊》美股升不停跟車點選股：【按此-附Time code】*

相關文章：【TSLA】近204萬網民贊成馬斯克出售1成Tesla股票

【TSLA】摩通：Tesla暴漲是由機構投資者推動　而非散戶

編輯：區嘉俊

美股 大行報告 目標價 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

下一篇文章

【教育股風暴】內地據報計劃重開學生課外輔導　中概教育股早段向好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】傳被要求以個人財產還債　許家印身家到底有多厚？
【恒大3333】傳被要求以個人財產還債　許家印身家到底有多厚？
【富途FUTU】富途盤前跌逾5%　官媒再點名：跨境金融業態或致資本外流
【富途FUTU】富途盤前跌逾5%　官媒再點名：跨境金融業態或致資本外流
【宏利派息】宏利宣派股息翌日加碼多派18%　逆市漲近1.3%（第二版）
【宏利派息】宏利宣派股息翌日加碼多派18%　逆市漲近1.3%（第二版）
【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂
【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂
【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升逾1%　兩屬百年歷史建築
【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升逾1%　兩屬百年歷史建築
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款