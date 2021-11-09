【TSLA】Tesla收市跌5%　富瑞升Tesla目標價至1400美元

▲ 富瑞大幅調升Tesla目標價

投行富瑞調高特斯拉（Tesla，美：TSLA）目標價，由950美元大幅上調至1400美元的華爾街最高水平。這份報告撰寫在Elon Musk賣股投票結果之後，Tesla股價開市後曾跌7%，低見1133.02美元，其後跌幅收窄至2.1%，高見1196.95美元，收市報1163.94美元，跌4.8%。盤後股價續弱，跌0.9%，報1153.1美元。

富瑞分析師Philippe Houchois在周一給客戶的報告中，上調Tesla目標價至1400美元。他指，像在2020年一樣，Tesla股價正在向傳統汽車產業發出警告，隨著第3季增長加速，Tesla比更多傳統車廠規模更大，有能力扭轉傳統的零和遊戲。

Houchois指出，Tesla的「亮麗業績」和「多重競爭優勢」可能比許多投資者預計的持續更久，例如：直銷、電池密度、電池成本、軟件、芯片設計、芯片採購、從設計到製造，完全避免了困擾行業商業模式的複雜性和低效率。

他說：「傳統車廠的反應很慢，每次只能解決一至兩個難題」。

這名分析師又指出，Tesla已可以平衡汽車的可負擔性和速度，這些目標在Elon Musk的願景中與盈利能力同等重要。

隨著車型和價格向中端市場傾斜，遠離BMW和Benz的高昂價格，還有尚待確認的低價Model 2推出，Tesla可能會從更大型的傳統車廠中搶佔市場份額，「隨著走向汽車電動化的利潤率沖減階段，（Tesla）有潛力在未來3至5年奪取不合比例地多的行業利潤」。

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編輯：區嘉俊