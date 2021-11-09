  • 20°C
香港時間 : 20211109日 (二) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易

Hot Talk 11:12 2021/11/09

分享：

【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易

Bitcoin比特幣等加密貨幣在市場上流通量擴大，亦有國家允許作為交易工具，加密貨幣開始融入主流，即使曾批評「比特幣是場騙局」的金融機構，亦開始向客戶提供加密貨幣基金交易。電報道，花旗集團（美：C）前行政總裁潘偉迪 （Vikram Pandit） 表示，所有大型金融機構很快會考慮使用加密貨幣作為交易。

比特幣創新高，可見【下一頁】 

【ET財智Talk】元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股（立即收看） 

潘偉迪表示，1至3年內，每家大型銀行和證券公司都會積極考慮交易和出售加密貨幣，自己最大的希望是世界各地的央行，都能了解數字貨幣的好處，並繼續接受和採用它們，「當銀行仍在用紙質系統在各地轉移資金這是很麻煩的，會產生大量無謂成本」。

Mastercard推首張加密貨幣支付卡【下一頁】

隨加密貨幣的快速發展和需求激增，有銀行已經開始放寬對加密貨幣的交易。早前高盛加密貨幣交易團隊正式成立，高盛集團也已開始向機構客戶和避險基金提供加密貨幣期貨交易，而摩根大通亦允許特定客戶交易加密貨幣產品和基金。澳洲聯邦銀行亦宣布，將允許客戶購買、出售或持有加密貨幣資產，而薩爾瓦多亦於9月成為第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家，令加密貨幣流通量不斷擴大。

潘偉迪於2012年從花旗辭職，並於2016年共同創立了投資公司The Orogen Group。2015年，他亦向加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）投資了7500萬美元。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備【按此】

相關報道：【bitcoin】CoinList行政總裁看好比特幣明年初可升至10萬美元

【Bitcoin】比特幣創始人行蹤有跡可循　中本聰身在何處？

編輯：曾樂詩

虛擬貨幣 美股 數碼貨幣 比特幣 花旗銀行 花旗（Citigroup，美：C）

上一篇文章

【餐飲併購】百勝中國Jollibee等競購內地食品連鎖店沃歌斯

下一篇文章

【香港通關】林鄭：中港通關進展良好、正洽熔斷機制　林正財：明年中才有望與國際通關　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期彈145點　中概教育股造好　北水走資逾15億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期彈145點　中概教育股造好　北水走資逾15億元（不斷更新）
【美股收市】美股3大指數再破頂 Tesla回吐4.9%
【美股收市】美股3大指數再破頂 Tesla回吐4.9%
【bitcoin】比特幣重越65000美元　以太幣創新高
【bitcoin】比特幣重越65000美元　以太幣創新高
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團
【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團
【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易
【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易
【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」
【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款