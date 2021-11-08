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【加密貨幣】花旗前CEO：所有大型金融機構　將考慮用加密貨幣交易

股市 23:36 2021/11/08

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【加密貨幣】前花旗集團行政總裁：所有大型金融機構都將很快地考慮用加密貨幣作為交易

隨著加密貨幣在市場上流通量擴大，亦有國家允許作為交易工具，加密貨幣開始融入主流，即使曾批評「比特幣是場騙局」的金融機構，亦開始向客戶提供加密貨幣基金交易，金融機構態度似乎有所變。據外電報道，花旗集團前行政總裁潘偉迪 （Vikram Pandit） 出席活動時表示，所有大型金融機構都將很快地考慮用加密貨幣作為交易。

比特幣重越65000美元，可看【下一頁】

潘偉迪表示，1至3年內，每家大型銀行和證券公司都會積極考慮交易和出售加密貨幣，自己最大的希望是世界各地的央行，都能了解數字貨幣的好處，並繼續接受和採用它們，「當銀行仍在用紙質系統在各地轉移資金這是很麻煩的，會產生大量無謂成本」。

隨著加密貨幣的快速發展和需求激增，有銀行已經開始放寬對加密貨幣的交易。早前高盛加密貨幣交易團隊正式成立，高盛集團也已開始向機構客戶和避險基金提供加密貨幣期貨交易，而摩根大通亦允許特定客戶交易加密貨幣產品和基金。上周澳洲聯邦銀行亦宣布，將允許客戶購買、出售或持有加密貨幣資產，而薩爾瓦多亦於9月成為第一個採用比特幣作為法定貨幣的國家，令加密貨幣流通量不斷擴大。

潘偉迪於2012年從花旗辭職，並於2016年共同創立了投資公司The Orogen Group。2015 年，他亦向加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）投資了 7500萬美元。

相關報道：【bitcoin】CoinList行政總裁看好比特幣明年初可升至10萬美元

【Bitcoin】比特幣創始人行蹤有跡可循　中本聰身在何處？

編輯：曾樂詩

美股 數碼貨幣 比特幣 花旗銀行

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