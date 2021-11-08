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【另類體驗】 Airbnb夥《色慾都市》推出獨家體驗　180元入住主角Carrie公寓

商業 20:35 2021/11/08

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Airbnb與華納將推出獨家體驗，讓忠實劇迷入住《色慾都市》主角的單身公寓。

經典劇集《色慾都市》（Sex and the City）登場23週年後，即將推出續集《And Just Like That...》。Airbnb與華納將推出獨家體驗，讓忠實劇迷入住主角Carrie Bradshaw位於紐約的單身公寓。

【ESG】靈活空間供應商IWG發表報告　揭混合工作有助企業達成ESG目標

領銜主演女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）更將以虛擬方式化身 Airbnb 房東，與旅客重溫《色慾都市》裡每一集發人深省的開場白。 住客除了有機會走進 Carrie 的衣櫃外，欣賞並試穿 Carrie 的經典時尚服飾，也可以享受多項精彩體驗，包括在雀兒喜區（Chelsea）享用早午餐及時尚拍攝活動。閒暇時間還能一邊品嚐大都會雞尾酒（Cosmopolitans），一邊使用 2000 年代盛行的家用無線電話與朋友談天說地。

    點擊圖片放大
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9日凌晨12點接受預訂

該公寓每次最多入住兩人，每晚只收取象徵原作播出23周年的23美元（約180港元）預訂費用。住宿由11月9日凌晨12時起，在 airbnb.com/sexandthecity 開始接受預訂。

滿足劇迷朝聖需求的限定活動，似乎愈來愈常見。在2019年，另一套劇集《唐頓莊園》 亦曾經與Airbnb聯乘，推出拍攝場地之一的海克利爾城堡 「一晚快閃住宿體驗」 。活動同樣提供與劇集相關的體驗活動。

今年在本港引起不少話題的劇集《大叔的愛》，劇中兩位主角「田一雄」和「凌少牧」合租的單位亦十分受關注。劇中單位同樣在 Airbnb 上出租，價格高達2,436元。

【大叔的愛】爭取Staycation商機？《大叔的愛》中的「愛巢」Airbnb有供出租

【環保商機】環保運動鞋Allbirds　市值一度突破40億美元　鞋底可吸碳？（多圖）

責任編輯：葉泳珊

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