【另類體驗】 Airbnb夥《色慾都市》推出獨家體驗　180元入住主角Carrie公寓

▲ Airbnb與華納將推出獨家體驗,讓忠實劇迷入住《色慾都市》主角的單身公寓。

經典劇集《色慾都市》(Sex and the City)登場23週年後,即將推出續集《And Just Like That...》。Airbnb與華納將推出獨家體驗,讓忠實劇迷入住主角Carrie Bradshaw位於紐約的單身公寓。

領銜主演女星莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)更將以虛擬方式化身 Airbnb 房東,與旅客重溫《色慾都市》裡每一集發人深省的開場白。 住客除了有機會走進 Carrie 的衣櫃外,欣賞並試穿 Carrie 的經典時尚服飾,也可以享受多項精彩體驗,包括在雀兒喜區(Chelsea)享用早午餐及時尚拍攝活動。閒暇時間還能一邊品嚐大都會雞尾酒(Cosmopolitans),一邊使用 2000 年代盛行的家用無線電話與朋友談天說地。

9日凌晨12點接受預訂

該公寓每次最多入住兩人,每晚只收取象徵原作播出23周年的23美元(約180港元)預訂費用。住宿由11月9日凌晨12時起,在 airbnb.com/sexandthecity 開始接受預訂。

滿足劇迷朝聖需求的限定活動,似乎愈來愈常見。在2019年,另一套劇集《唐頓莊園》 亦曾經與Airbnb聯乘,推出拍攝場地之一的海克利爾城堡 「一晚快閃住宿體驗」 。活動同樣提供與劇集相關的體驗活動。

今年在本港引起不少話題的劇集《大叔的愛》,劇中兩位主角「田一雄」和「凌少牧」合租的單位亦十分受關注。劇中單位同樣在 Airbnb 上出租,價格高達2,436元。

