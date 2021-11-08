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【大行點睇】市佔率被蘋果榮耀侵佔 美銀降低小米目標價

股樓投資 19:52 2021/11/08

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美銀證券發表報告，預期小米 （01810） 出貨量降低及研發開支增加，因此公司今年第三季經調整盈利料較原來預期低。該行指，小米智能手機毛利率因推廣活動降低，隨著需求減弱及競爭增加，估計小米今年未必達到原來全年2億的出貨目標，加上零件不足或維持至今年第四季甚至明年第一季，出貨量將進一步受壓。

根據該行數據，小米市佔率在10月開始下跌，被蘋果公司及榮耀手機侵佔市場，加上小米正嘗試平衡不同地區的定單，或導致內地需求下降，然而海外市場變現能力有限，內地仍是小米主要的盈利來源。

美銀下調公司目標價，由19.8元降至19元，重申「跑輸大市」評級。

 

同場加映    【青姐話】支持再閃失 港股得個桔

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

小米集團－W（01810） 經濟 智能手機 小米

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