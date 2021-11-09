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【好想去旅行】旅遊趨勢報告剖來年趨勢　旅客看重酒店寵物友善設施、房間相通

商業 11:00 2021/11/09

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《2022年的旅遊人士：新興趨勢及蛻變的旅客》，揭示數十項旅行和消費者行為趨勢。

疫情靠穩，部分航空公司客機已陸續重飛。酒店集團希爾頓（Hilton）日前亦發表全球趨勢報告，預估明年旅遊業的新趨勢，相信疫後消費者對旅遊服務的需求已經轉變。

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希爾頓亞太區品牌管理高級副總裁嘉瑞姿（Alexandra Jaritz）表示：「隨著部分市場逐漸放寬旅遊限制，亞太地區於2022年的前景相當明朗。」雖然面對疫情挑戰，希爾頓仍繼續快速擴展業務，於亞太地區推出多個全新品牌。該集團亦公布《2022年的旅遊人士：新興趨勢及蛻變的旅客》，揭示數十項令人大開眼界的旅行和消費者行為趨勢，料將會啟發酒店業的營運及建設新方向。本文將會精選其中幾項新趨勢，分析旅客來年需求。

1.寵物友善設施
報告引述美國數據發現，疫情爆發期間，有接近2300萬家庭開始飼養寵物。另又有調查發現，有65%的家庭對帶同寵物一起旅行感興趣。歐洲及亞太區部分市場如中國、澳洲等，寵物飼養率亦持續上升。據希爾頓的數據顯示，「寵物友善」選項是3大最為熱門的搜尋過濾之一。

2. 可與鄰房相通的房間
自疫情大流行以來，不少人們與親友相隔兩地，久久未能聚首。希爾頓報告估計，當旅遊限制鬆綁後，人們將更熱衷於把累積下來的積分及里數，兌換與親友旅遊。為了可以更親密地相處，報告認為，可與鄰房相通的房間將會有更大需求。 

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3. 可持續發展
報告引述Accenture的數據顯示，有86%的受訪者希望未來的旅遊可更邁向可持續發展。另又有報告指出，有72%的受訪者相信，旅遊可協助目的地賺取收入，同時改善經濟。有77%更指，他們在旅行期間，將更積極光顧當地的小型企業。

4. 全面健康
希爾頓報告認為，過去2年的疫情改變了人們的運動習慣。消費者投放更多時間、金錢，建立以健康為本的生活態度。即使他們入住酒店時，對健康的要求亦沒有改變。此意味著，酒店業者除了提供健身室、水療等設施外，需要引入更多「Biophilia」的設計元素，如環境綠化、天然光等，拉近人們與自然的距離。

5. 探索新地方、增加支出
報告發現，有8成美國消費者希望在未來數月，按其願望清單外出旅遊。當中有接近6成表示，將會首先開始本地遊，再到海外旅遊。有近5成的受訪者表示，藉疫情儲下旅遊基金。由於久未外遊，下趟旅程的支出料較以往提升，平均達2173美元（約1.7萬港元）。

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責任編輯：葉泳珊

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