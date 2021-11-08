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【消費著數】Trip.com夥友和YOHO推優惠　預訂指定本地酒店可獲150元現金券

理財智慧 19:53 2021/11/08

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Trip.com聯乘友和YOHO推出獨家限時優惠，凡於Trip.com預訂指定本地酒店（消費券適用），登記入住後即可獲贈價值港幣150元友和現金券1張，可用於購買指定精選產品，並不設最低使用門檻。

於今年12月31日前，用戶只需經Trip.com網頁或手機應用程式預訂指定心水酒店，即可於入住時到酒店前台領取現金券。

Trip.com用戶憑電子現金券在友和YOHO活動專屬網頁購買指定精選產品，並在結帳頁面輸入電子現金券上的優惠碼，全單即可扣減150元。指定產品包括一系列人氣個人護理產品、運動用品、生活及廚房電器等。

【筍工推介】環保署請減廢回收環保大使 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 產品 經濟 港元 香港 酒店

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