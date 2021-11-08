【消費著數】Trip.com夥友和YOHO推優惠　預訂指定本地酒店可獲150元現金券

Trip.com聯乘友和YOHO推出獨家限時優惠，凡於Trip.com預訂指定本地酒店（消費券適用），登記入住後即可獲贈價值港幣150元友和現金券1張，可用於購買指定精選產品，並不設最低使用門檻。

於今年12月31日前，用戶只需經Trip.com網頁或手機應用程式預訂指定心水酒店，即可於入住時到酒店前台領取現金券。

Trip.com用戶憑電子現金券在友和YOHO活動專屬網頁購買指定精選產品，並在結帳頁面輸入電子現金券上的優惠碼，全單即可扣減150元。指定產品包括一系列人氣個人護理產品、運動用品、生活及廚房電器等。

【筍工推介】環保署請減廢回收環保大使 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機