【利率過渡】滙豐完成首批「前瞻性期限SOFR」貿易融資交易

▲ 【過渡利率】滙豐完成首批「前瞻性期限SOFR」貿易融資交易

滙豐在香港完成以芝加哥商品交易所集團（CME Group）前瞻性「擔保隔夜融資利率」期限利率（即「Term SOFR」）為基準的首批貿易融資交易，標誌利率基準過渡改革的又一進展。

滙豐以信用證單據貼現的方式，分別為偉仕佳杰集團（00856）旗下的偉仕電腦（香港），及TCL科技集團（深：000100）旗下的華星光電國際（香港），安排兩筆以「前瞻性期限SOFR」為利率計算基準的貿易融資交易，用作採購海外電子零件。

有關利率基準按衍生品市場預期計算，為隔夜SOFR 提供一個前瞻性的指標。作為期限性利率，貸款各方於借貸周期開始時，已獲知整個貸款期的利率水平。「前瞻性期限SOFR」亦不受預期銀行同業信用風險所影響，確保即使貸款市場受壓，借貸成本仍維持穩定。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，隨著市場逐步從倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）過渡至SOFR，客戶對無風險利率（RFR）相關產品的需求及查詢有所上升。滙豐會繼續與客戶緊密溝通，調動資源以發掘合適方案，配合對冲及融資所需，助商界過渡相關轉變。

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