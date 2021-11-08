【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火

▲ 據外媒9to5Mac報道， 外國YouTuber Rene Ritchie早前發現，部分於2018年至 2020年推出並內置T2芯片的Mac電腦，在更新macOS Monterey後無法再啟動電腦。

蘋果（Apple）電腦作業系統macOS Monterey推出不到一個月時間，就有網民投訴更新軟件後，電腦出現問題。其後蘋果發聲明承認錯誤，並稱已為「尚未更新」的電腦用戶，推出macOS Monterey軟件更新修正問題。如已經更新及無法開機的Intel Mac用戶，則只能與蘋果官方聯繫解決。

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據外媒9to5Mac報道， 外國YouTuber Rene Ritchie早前發現，部分於2018年至 2020年推出並內置T2芯片的Mac電腦，在更新macOS Monterey後無法再啟動電腦。受影響的包括iMac (27 吋Retina 5K，2020年)、‌iMac‌ Pro、Mac Pro (2019 年)、‌Mac mini (2018 年)、MacBook Air (13 吋Retina，2020 年)等型號。

蘋果隨即發聲明表示，只有「很少數」的Intel Mac用戶受到影響。目前已為尚未更新macOS Monterey的Intel Mac用戶推出更新，如果是已經更新並受影響的Intel Mac 用戶，則只能與蘋果官方聯繫，請專業技術人員來協助解決問題。

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責任編輯：黃題晴