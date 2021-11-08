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【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火

科技 19:32 2021/11/08

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據外媒9to5Mac報道， 外國YouTuber Rene Ritchie早前發現，部分於2018年至 2020年推出並內置T2芯片的Mac電腦，在更新macOS Monterey後無法再啟動電腦。

蘋果（Apple）電腦作業系統macOS Monterey推出不到一個月時間，就有網民投訴更新軟件後，電腦出現問題。其後蘋果發聲明承認錯誤，並稱已為「尚未更新」的電腦用戶，推出macOS Monterey軟件更新修正問題。如已經更新及無法開機的Intel Mac用戶，則只能與蘋果官方聯繫解決。

【新MacBook Pro都有份】macOS Monterey出現內存洩漏bug　異常消耗大量App記憶體

【蘋果更新】蘋果自家系統推全面大更新　iOS 15.1、macOS Monterey正式版登場

據外媒9to5Mac報道， 外國YouTuber Rene Ritchie早前發現，部分於2018年至 2020年推出並內置T2芯片的Mac電腦，在更新macOS Monterey後無法再啟動電腦。受影響的包括iMac (27 吋Retina 5K，2020年)、‌iMac‌ Pro、Mac Pro (2019 年)、‌Mac mini (2018 年)、MacBook Air (13 吋Retina，2020 年)等型號。

蘋果隨即發聲明表示，只有「很少數」的Intel Mac用戶受到影響。目前已為尚未更新macOS Monterey的Intel Mac用戶推出更新，如果是已經更新並受影響的Intel Mac 用戶，則只能與蘋果官方聯繫，請專業技術人員來協助解決問題。

【蘋果Mac】macOS Monterey系統明登場　搭載Intel芯片Mac或無法使用部分功能

責任編輯：黃題晴

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