▲ 【教育股風暴】內地據報計劃重開學生課外輔導 中概教育股早段向好

《華爾街日報》引述知情人士指，內地當局計劃頒發十多項牌照，重新允許企業向內地9年級及以下學生提供課外輔導。

中概教育股盤前大升，高途、新東方（EDU）及好未來（美：TAL）一度漲超3成，但開市後升幅收窄，高途、新東方及好未來分別升6.47%、4.66%及2.85%。

報道指，高途科技教育（前身為跟誰學科技公司）（美：GOTU）、騰訊控股 （00700） 有份投資的猿輔導等課外輔導公司已與監管機構就新安排展開討論，以重新為內地學生提供課外輔導服務。

根據新發牌安排，補習公司須在非營利的基礎上開展課後輔導，但可從其他業務賺取利潤，例如輔導成年人進行專業考試。知情人士指，政府計劃就課外補習收費設置價格上限。

據知情人士透露，每家獲得牌照的公司將被要求設立及管理一個非營利基金會，用以存於課外輔導的收益，詳情或在11月較後時間公布，而基金會或需到民政部註冊為一個單獨的實體。

有分析認為，開放牌照決定為行業帶來的一定清晰度，尤其是內地近期嚴控過度資本化行為。

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