  • 18°C
香港時間 : 20211109日 (二) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」

理財智慧 09:00 2021/11/09

分享：

本港樓市暢旺，當中不乏一些「荀盤」招租，最近有網民於網上討論區發文，指有業主以＄7350招租珺瓏灣二期，實用單位為223平方呎連露台，呎租約33元，而且樓齡只有1年，樓主形容這單位「抵過住劏房！」

【延伸閱讀】摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽  【下一頁

  •  
    • 點擊圖片放大
    +20
    +19

 

【消費熱話】香港CHANEL手袋一年內三度加價 經典款加至逾7萬  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有人覺得單位位於在掃管笏，交通很不方便，坐落向西北，早上起床應該很凍。另有人覺得全新樓盤，感覺很優惠。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

收租 物業出租 劏房

下一篇文章

【理財熱話】32歲王女士畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款