【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」

本港樓市暢旺，當中不乏一些「荀盤」招租，最近有網民於網上討論區發文，指有業主以＄7350招租珺瓏灣二期，實用單位為223平方呎連露台，呎租約33元，而且樓齡只有1年，樓主形容這單位「抵過住劏房！」

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此貼文一出後，引來網民熱議，有人覺得單位位於在掃管笏，交通很不方便，坐落向西北，早上起床應該很凍。另有人覺得全新樓盤，感覺很優惠。

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責任編輯：陳頌潔