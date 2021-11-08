【美國經濟】美國1萬億基建方案終在上周通過　拜登：法案是國家前進的里程碑

爭論了好幾個月的美國1萬億基建方案終於在上周五（5日）於眾議院以228票贊成、206票反對通過，總統拜登（Joe Biden）形容通過議案是國家前進的里程碑。

方案獲得民主黨黨內大多數議員支持，另外，亦有13名共和黨人倒戈支持這項1萬億美元基建方案。而有六名進步派的民主黨議員投了反對票。議案由總統拜登簽署後華府就可以正式改撥款於公共工程建設。

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眾議院進步派領袖Pramila Jayapal表示，與成員達成一項協定，支持基建法案以換取下周通過社會政策與氣候變遷預算案。

拜登得悉基建方案成功通過後，形容是議案通過是帶領國家向前邁出的重要里程碑，表示很快會簽署該法案。另外，他將於本周三（10日）訪問受惠法案的巴爾的摩（Baltimore）的港口，以評論基建方案。

這項議案涉及對現有公共工程項目相關支出的重新授權，另外亦包括對水利工程、電網、道路、橋梁和高速公路等，約5,500億美元的新支出，預計可為當地提供大量就業機會。參議院早在8月已通過這一支出。

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責任編輯：黃苑筠