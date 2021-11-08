美企斥7千億建廠 進軍人造肉市場

據美媒報道，美國加州一間人工肉企業，位於美國加州柏克萊（Berkeley）附近的Upside Foods最近日揭幕，造價五千萬美元。美國政府尚未允許銷售動物細胞培育的人工肉，但預計未來年產量能超過 18 萬公斤。

人造肉是新興且快速發展的行業，亦即是從動物細胞培養出食用肉，不需要動刀屠宰。企業發言人表示，相關的技術已到位，更表示「這不是科幻小說」。致力於推動植物肉與人工肉的非營利機構好食研究所（Good Food Institute）亦透露， Upside Foods 的前身 Memphis Meats 於 2015 年成立，當時是全世界第一家人工肉品公司，且還有成長空間。美國顧問公司麥肯錫（McKinsey） 2021 年報告預測，人工培育肉品到了 2030 年將成為 250 億美元。

若取得政府的銷售核准，企業計畫用於供應餐廳，第二步進軍超市。在其工廠，有酷似啤酒廠的大型不鏽鋼桶，每年能生產五萬磅人工肉，最終能擴大到四十萬磅（約十八萬公斤）的產能。不鏽鋼桶又名「生物反應器」，由活體動物身上採集的細胞，浸泡在葡萄糖、維他命和氨基酸等養分中，生物反應器為動物細胞創造了類似動物身體的成長環境與養分。

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責任編輯：龍紀瑩

