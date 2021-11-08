  • 19°C
香港時間 : 20211108日 (一) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美企斥7千億建廠 進軍人造肉市場

理財智慧 18:52 2021/11/08

分享：

據美媒報道，美國加州一間人工肉企業，位於美國加州柏克萊（Berkeley）附近的Upside Foods最近日揭幕，造價五千萬美元。美國政府尚未允許銷售動物細胞培育的人工肉，但預計未來年產量能超過 18 萬公斤。

人造肉是新興且快速發展的行業，亦即是從動物細胞培養出食用肉，不需要動刀屠宰。企業發言人表示，相關的技術已到位，更表示「這不是科幻小說」。致力於推動植物肉與人工肉的非營利機構好食研究所（Good Food Institute）亦透露， Upside Foods 的前身 Memphis Meats 於 2015 年成立，當時是全世界第一家人工肉品公司，且還有成長空間。美國顧問公司麥肯錫（McKinsey） 2021 年報告預測，人工培育肉品到了 2030 年將成為 250 億美元。

若取得政府的銷售核准，企業計畫用於供應餐廳，第二步進軍超市。在其工廠，有酷似啤酒廠的大型不鏽鋼桶，每年能生產五萬磅人工肉，最終能擴大到四十萬磅（約十八萬公斤）的產能。不鏽鋼桶又名「生物反應器」，由活體動物身上採集的細胞，浸泡在葡萄糖、維他命和氨基酸等養分中，生物反應器為動物細胞創造了類似動物身體的成長環境與養分。

【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩
 

植物肉 銷售 餐廳 美國 行業 美元 香港 經濟

上一篇文章

【美國經濟】美國1萬億基建方案終在上周通過　拜登：法案是國家前進的里程碑

下一篇文章

Nike擬斥資13億人民幣 在深圳設立創新中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款