Nike擬斥資13億人民幣 在深圳設立創新中心

據內媒報道，美國運動服飾供應商Nike昨日（6日）在中國國際進口博覽會表示，計劃在中國投資創設創新中心「耐克數字技術（深圳）」，將於今年底在深圳正式啟用。

報道指，該中心位於深圳南山區，投資總額達13億元人民幣，將重點打造涉及人工智能、數據倉儲、數碼平台、電子支付以及機器學習等領域的創新技術和數據能力，並計劃在未來3年完成部署，在當地招聘數百名技術人才及工程師，以不斷提升市場洞察力，為當地消費者提供個性化服務，讓更多人養成每日運動的習慣。

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責任編輯：龍紀瑩

